FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल

ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल

60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

HomePhotos

क्रिकेट

IPL में Virat Kohli के 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ने का हर खिलाड़ी देखता है सपना

विराट कोहली IPL इतिहास के महान बल्लेबाजों में से एक हैं, जिनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं. इसी कड़ी में आइए जानते हैं उनके 5 ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बारे में, जिन्हें तोड़ने का सपना हर खिलाड़ी देखता है.

Anil | Apr 05, 2026, 03:30 PM IST

1.विराट कोहली के IPL में ऐतिहासिक रिकॉर्ड

विराट कोहली के IPL में ऐतिहासिक रिकॉर्ड
1

विराट कोहली IPL इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों और बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने अपने IPL करियर में कई ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं कि, जो आज के वक्त में भी खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती माने जाते हैं. आज हम आपको उनके कुछ ऐसे 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बारे बताने वाले है, जिन्हें तोड़ने का सपना हर खिलाड़ी देखता है. (All Images: Pinterest)

Advertisement

2.IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन
2

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बनाने के रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. विराट के IPL आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2026 के सीजन तक 8,700 से ज्यादा रन बना लिए हैं.
 

3.एक सीजन में सर्वाधिक रन

एक सीजन में सर्वाधिक रन
3

IPL एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के पास है, जिसे अभी तक कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ सका है. साल 2016 के सीजन में विराट ने 973 रन बनाए थे. 
 

4.IPL में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड

IPL में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड
4

विराट कोहली को शतकों का बादशाह माना जाता है. उनके नाम IPL में कुल 8 शतक हैं और उनके इस रिकॉर्ड के करीब अभी तक बहुत कम खिलाड़ी पहुंच पाए हैं. सबसे हैरानी की बात तो यह कि उन्होंने साल 2016 सीजन में 4 शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया था.
 

TRENDING NOW

5.बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन

बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन
5

IPL के इतिहास में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. विराट RCB की कप्तानी करते हुए 4,994 रन बनाए हैं. उनके इस खास रिकॉर्ड के आसपास फिलहाल कोई खिलाड़ी नजर नहीं आता है.
 

6.एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलना

एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलना
6

विराट कोहली IPL इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने साल 2008 में लीग के आगाज से लेकर साल 2026 तक एक ही टीम यानी सिर्फ RCB के लिए खेला है.
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल
ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल
60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स
2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स
भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल
भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं
क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं
Horoscope 4 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 4 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: मां सरस्वती के फेवरेट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिल कोमल और इंट्यूशन होता है बेहद स्ट्रॉन्ग
Numerology: मां सरस्वती के फेवरेट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिल कोमल और इंट्यूशन होता है बेहद स्ट्रॉन्ग
Numerology: इन तारीख पर जन्में लोग अगर गलती को कर दिए माफ... तो यूनिवर्स लेता है इनका बदला
इन तारीख पर जन्में लोग अगर गलती को कर दिए माफ... तो यूनिवर्स लेता है इनका बदला
Palmistry Lines: हथेली में ये रेखा और निशान बता सकते हैं आपकी अमीरी का राज, क्या आपके हाथ में छुपा है करोड़पति बनने का संकेत
हथेली में ये रेखा और निशान बता सकते हैं आपकी अमीरी का राज, क्या आपके हाथ में छुपा है करोड़पति बनने का संकेत
MORE
Advertisement