IPL में Virat Kohli के 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ने का हर खिलाड़ी देखता है सपना

1 . विराट कोहली के IPL में ऐतिहासिक रिकॉर्ड

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विराट कोहली IPL इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों और बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने अपने IPL करियर में कई ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं कि, जो आज के वक्त में भी खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती माने जाते हैं. आज हम आपको उनके कुछ ऐसे 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बारे बताने वाले है, जिन्हें तोड़ने का सपना हर खिलाड़ी देखता है. (All Images: Pinterest)