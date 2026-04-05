IPL में Virat Kohli के 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ने का हर खिलाड़ी देखता है सपना

क्रिकेट
Anil | Apr 05, 2026, 03:30 PM IST
1.विराट कोहली के IPL में ऐतिहासिक रिकॉर्ड
विराट कोहली IPL इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों और बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने अपने IPL करियर में कई ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं कि, जो आज के वक्त में भी खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती माने जाते हैं. आज हम आपको उनके कुछ ऐसे 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बारे बताने वाले है, जिन्हें तोड़ने का सपना हर खिलाड़ी देखता है. (All Images: Pinterest)
2.IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बनाने के रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. विराट के IPL आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2026 के सीजन तक 8,700 से ज्यादा रन बना लिए हैं.
3.एक सीजन में सर्वाधिक रन
IPL एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के पास है, जिसे अभी तक कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ सका है. साल 2016 के सीजन में विराट ने 973 रन बनाए थे.
4.IPL में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड
विराट कोहली को शतकों का बादशाह माना जाता है. उनके नाम IPL में कुल 8 शतक हैं और उनके इस रिकॉर्ड के करीब अभी तक बहुत कम खिलाड़ी पहुंच पाए हैं. सबसे हैरानी की बात तो यह कि उन्होंने साल 2016 सीजन में 4 शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया था.
5.बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन
IPL के इतिहास में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. विराट RCB की कप्तानी करते हुए 4,994 रन बनाए हैं. उनके इस खास रिकॉर्ड के आसपास फिलहाल कोई खिलाड़ी नजर नहीं आता है.
6.एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलना
विराट कोहली IPL इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने साल 2008 में लीग के आगाज से लेकर साल 2026 तक एक ही टीम यानी सिर्फ RCB के लिए खेला है.