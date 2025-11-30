Virat Kohli Records: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे

7 . अफ्रीका के खिलाफ 6 वनडे शतक

7

अफ्रीका के खिलाफ भी कोहली अब सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उनके नाम अब इस टीम के खिलाफ 6 वनडे शतक दर्ज हैं. विराट की यह पारी साबित करती है कि क्यों उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज कहा जाता है. उनकी फिटनेस, क्लास और निरंतरता आज भी दुनिया के लिए मिसाल है.