HomePhotos

क्रिकेट

Virat Kohli Records: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में एक बार फिर अपनी क्लास साबित कर दी. कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रन ठोककर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस शानदार पारी की बदौलत उन्होंने सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया.

राजा राम | Nov 30, 2025, 06:49 PM IST

1.टीम इंडिया के लिए अहम शतक जड़ा

टीम इंडिया के लिए अहम शतक जड़ा
1

पहले वनडे में विराट कोहली का बल्ला पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला और उन्होंने टीम इंडिया के लिए अहम शतक जड़ा. यह पारी रांची में मौजूद दर्शकों के लिए किसी जश्न से कम नहीं थी.

2.11 चौके और 7 छक्के

11 चौके और 7 छक्के
2

कोहली ने अपनी पारी में 11 चौके और 7 छक्के लगाए, जिससे यह शतक बेहद खास बन गया. उनकी 135 रनों की यह पारी 120 गेंदों पर आई और शुरुआत से अंत तक वे नियंत्रण में नजर आए.

3.7000वां शतक कोहली के नाम

7000वां शतक कोहली के नाम
3

इस शतक के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000वां शतक दर्ज हुआ, जिसमें कोहली का योगदान ऐतिहासिक बन गया. यह उनके वनडे करियर का 52वां शतक है, जिससे वे एक फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए.

 

4.रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया

रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया
4

नंबर-3 बल्लेबाजी क्रम पर भी उन्होंने नया इतिहास रचा. कोहली ने इस पोज़िशन पर 327 छक्के पूरे कर रिकी पोंटिंग (217 छक्के) को पीछे छोड़ दिया. पोंटिंग को यह आंकड़ा छूने में 540 पारियां लगी थीं जबकि कोहली ने यह उपलब्धि 327 पारियों में हासिल की.

5.सचिन तेंदुलकर भी पीछे

सचिन तेंदुलकर भी पीछे
5

घर में वनडे खेलने के दौरान भी कोहली अब सबसे आगे हैं. भारत में उनके 59 पचास प्लस स्कोर हो चुके हैं और इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर (58) को पीछे कर दिया है.

 

6.रांची में 5 पारियों में तीन शतक

रांची में 5 पारियों में तीन शतक
6

रांची का मैदान भी कोहली के लिए काफी खास बन चुका है. यहां उन्होंने सिर्फ 5 पारियों में तीन शतक लगा दिए हैं, जो एक अनोखा रिकॉर्ड है.

 

7.अफ्रीका के खिलाफ 6 वनडे शतक

अफ्रीका के खिलाफ 6 वनडे शतक
7

अफ्रीका के खिलाफ भी कोहली अब सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उनके नाम अब इस टीम के खिलाफ 6 वनडे शतक दर्ज हैं. विराट की यह पारी साबित करती है कि क्यों उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज कहा जाता है. उनकी फिटनेस, क्लास और निरंतरता आज भी दुनिया के लिए मिसाल है.

 

