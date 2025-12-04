विजय हजारे ट्रॉफी में Virat Kohli एक मैच खेलने की कितनी लेंगे फीस? रकम कर देगी हैरान

1 . अनुभव के हिसाब से मिली है सैलरी

विजय हजारे ट्रॉफी हो या रणजी ट्रॉफी हो बीसीसीआई खिलाड़ियों को उनके अनुभव के हिसाब से सैलरी देती है. जैसे 20 या उससे कम लिस्ट ए मैचों के अनुभव वाले खिलाड़ी को 40 हजार प्रति मैच फीस मिलती है. वहीं 21 से 40 लिस्ट ए मैच के अनुभव वाले को 50 हजार सैलरी मिली है. इसी तरह अनुभव के हिसाब से बीसीसीआई खिलाड़ी को सैलरी देती है.

