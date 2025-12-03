भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला

2 . महल से कम नही है विराट का गुरुग्राम वाला घर

विराट कोहली ने साल 2021 में गुरुग्राम में बंगला खरीदा था, जिसकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.कोहली का घर सुंदरता के मामले में किसी महल से कम नही है. विराट कोहली के गुरुग्राम वाले घर में स्विमिंग पूल, जिम, और गोल झूमर लगे हुए हैं. इस घर में लगभग हर लग्जरी चीज मौजूद हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी इस घर की कीमत 80 करोड़ रुपये है.

