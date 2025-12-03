भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला

गोरखपुर में SIR को लेकर CM योगी की मेयर और विधायक के साथ बैठक | फ्लाइट्स की देरी पर इंडिगो का बयान- स्थिति सामान्य करने के लिए काम कर रहे, यात्री एयरपोर्ट जाने से पहले स्टेटस जान लें, उन्हें हुई परेशानी के लिए खेद | दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कहा- यात्रा का सियासी मतलब नहीं, निजी काम से आया हूं
मोहम्मद साबिर | Dec 03, 2025, 05:45 PM IST
1.विराट कोहली के पास 146 करोड़ के भारत में घर
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज विराट कोहली की पहचान के मोहताज नहीं है. उनके पास भारत में कुल 4 घर हैं, जो करोड़ों रुपये हैं. उनके से तीन घरों की कीमत 146 करोड़ रुपये हैं. हालांकि एक घर की कीमत की स्पष्ट जानकारी नहीं है.
2.महल से कम नही है विराट का गुरुग्राम वाला घर
विराट कोहली ने साल 2021 में गुरुग्राम में बंगला खरीदा था, जिसकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.कोहली का घर सुंदरता के मामले में किसी महल से कम नही है. विराट कोहली के गुरुग्राम वाले घर में स्विमिंग पूल, जिम, और गोल झूमर लगे हुए हैं. इस घर में लगभग हर लग्जरी चीज मौजूद हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी इस घर की कीमत 80 करोड़ रुपये है.
3.मुंबई में भी है लग्जरी घर
विराट कोहली ने हाल ही में मुंबई में हॉलिडे होम खरीदा है, जिसकी कीमत 34 करोड़ रुपये है. अलीबाग मौजूद घर में स्विमिंग पूल से लेकर हर लग्जरी चीज मौजूद है.
4.अलीबाग में भी है महल जैसा घर
गुरुग्राम और मुंबई में फ्लैट के अलावा साल 2022 में विराट ने मुंबई के अलीबाग में 32 करोड़ रुपये का लग्जरी घर भी है. इस घर को उन्होंने बहुत ही खास अंदाज में बनवाया है.
5.दिल्ली में भी मौजूद है घर
आपको बता दें कि विराट कोहली का जन्म दिल्ली में ही हुआ था. हालांकि उनके बचपन उसी घर में गुजरा है. ये घर उनका पश्चिम विहार में मीरा बाग में है. हालांकि उसकी कीमत की सही जानकारी नहीं है. रिपोर्ट्स के अनुसार, विराट की कुल नेटवर्थ 1000 करोड़ से भी ज्यादा की है.