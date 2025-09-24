Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth

3 . कई वेंचर्स में पार्टनरशिप है कोहली और गोयनका की

संजीव गोयनका कई स्टार्टअप्स में विराट कोहली के साथ बिजनेस पार्टनर हैं, जबकि IPL में कोहली गोयनका की 'दुश्मन' टीम RCB के लिए खेलते हैं. विराट कोहली फाउंडेशन और RPSG ने साल 2017 में साथ मिलकर इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स नाम से एक अवॉर्ड सेरेमनी भी आयोजित की थी. इसके अलावा भी वे कई वेंचर्स में मजबूत पार्टनरशिप रखते हैं. उन्होंने साल 2017 में ही एक गोल्फ टूर्नामेंट का भी साझा आयोजन किया था. विराट कोहली RPSG ग्रुप के पॉपुलर स्नैक ब्रांड Too Yumm! के ब्रांड एंबेसडर भी रहे हैं. इस ब्रांड को संजीव गोयनका के बेटे शाश्वत गोयनका लीड करते हैं.

