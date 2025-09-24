FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट

Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth

₹4 लाख की नौकरी या ₹10 लाख की गुलामी? भारतीय कंपनी की शर्तों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल

95 साल पुरानी दिल्ली की लाहौरी गेट हवेली अब खुद सुनाएगी अपनी कहानी, बनने जा रहा शानदार म्यूजियम

फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप

Numerology: 'खुराफाती' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, हमेशा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है दिमाग!

Zubeen Garg की अस्थियां ऑनलाइन बांटने का फैसला! जानिए कौन ले सकेंगे गायक के अवशेष?

October School Holidays 2025: अक्टूबर के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे में निकली NTPC की नई भर्तियां, 12वीं पास करें फटाफट अप्लाई

लेह में Gen Z Protest! छात्रों ने CRPF की गाड़ी फूंकी, लद्दाख पूर्ण राज्य की मांग पर विरोध प्रदर्शन जारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट

रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट

₹4 लाख की नौकरी या ₹10 लाख की गुलामी? भारतीय कंपनी की शर्तों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल

₹4 लाख की नौकरी या ₹10 लाख की गुलामी? भारतीय कंपनी की शर्तों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल

95 साल पुरानी दिल्ली की लाहौरी गेट हवेली अब खुद सुनाएगी अपनी कहानी, बनने जा रहा शानदार म्यूजियम

95 साल पुरानी दिल्ली की लाहौरी गेट हवेली अब खुद सुनाएगी अपनी कहानी, बनने जा रहा शानदार म्यूजियम

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth

Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth

Numerology: 'खुराफाती' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, हमेशा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है दिमाग!

'खुराफाती' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, हमेशा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है दिमाग!

5 Star vs 7 Star Hotel: 5-स्टार और 7- स्टार होटल में क्या होता है अंतर? 99 फीसदी लोग नहीं जानते इसका जवाब

5-स्टार और 7- स्टार होटल में क्या होता है अंतर? 99 फीसदी लोग नहीं जानते इसका जवाब

HomePhotos

क्रिकेट

Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth

बिजनेस की इस राह में कोहली का एक ऐसा साथी भी है, जिसकी संपत्ति भारतीय क्रिकेट दिग्गज से एक या दो नहीं बल्कि 30 गुना ज्यादा है. बिजनेस की दुनिया में कोहली का वो पार्टनर है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर IPL टीम का मालिक होने के चलते उनका खास 'दुश्मन' भी है. कौन है विराट कोहली का वो अरबपति पार्टनर? चलिए ह

कुलदीप पंवार | Sep 24, 2025, 03:50 PM IST

1.संजीव गोयनका हैं विराट कोहली के बिजनेस पार्टनर

संजीव गोयनका हैं विराट कोहली के बिजनेस पार्टनर
1

संजीव गोयनका का नाम भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है. इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) में क्रिकेटरों के बाद सबसे ज्यादा नाम संजीव का ही चर्चा में रहता हैं, जो पहले राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स टीम के मालिक थे और अब लखनऊ सुपरजायंट्स टीम का मालिकाना हक रखते हैं. संजीव को आपने IPL के दौरान LSG के डगआउट में खूब देखा होगा. उनकी अपने कप्तानों के साथ तनातनी और टीम के हारने पर प्लेयर्स पर भड़कने की भी खबरें आईपीएल के दौरान जमकर चर्चा में रहती हैं.
 

Advertisement

2.करीब 34,000 करोड़ रुपये है गोयनका की नेटवर्थ

करीब 34,000 करोड़ रुपये है गोयनका की नेटवर्थ
2

फोर्ब्स (Forbes) की रिपोर्ट के मुताबिक, संजीव गोयनका RP-Sanjiv Goenka Group के मालिक हैं, जिसका रेवेन्यू करीब 410 करोड़ डॉलर यानी करीब 34,000 करोड़ रुपये है. गोयनका की अपनी नेटवर्थ करीब 23,000 करोड़ रुपये है. RPSG ग्रुप पॉवर-एनर्जी, IT सर्विसेज, मीडिया एंटरटेनमेंट आदि सेक्टर में एक्टिव है. संजीव गोयनका Forbes Billionaires 2025 list में 979वें नंबर हैं, जबकि Forbes India's Richest 200 list में साल 2024 में वे देश के 65वें सबसे अमीर शख्स आंके गए थे.
 

3.कई वेंचर्स में पार्टनरशिप है कोहली और गोयनका की

कई वेंचर्स में पार्टनरशिप है कोहली और गोयनका की
3

संजीव गोयनका कई स्टार्टअप्स में विराट कोहली के साथ बिजनेस पार्टनर हैं, जबकि IPL में कोहली गोयनका की 'दुश्मन' टीम RCB के लिए खेलते हैं. विराट कोहली फाउंडेशन और RPSG ने साल 2017 में साथ मिलकर इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स नाम से एक अवॉर्ड सेरेमनी भी आयोजित की थी. इसके अलावा भी वे कई वेंचर्स में मजबूत पार्टनरशिप रखते हैं. उन्होंने साल 2017 में ही एक गोल्फ टूर्नामेंट का भी साझा आयोजन किया था. विराट कोहली RPSG ग्रुप के पॉपुलर स्नैक ब्रांड Too Yumm! के ब्रांड एंबेसडर भी रहे हैं. इस ब्रांड को संजीव गोयनका के बेटे शाश्वत गोयनका लीड करते हैं.
 

4.क्रिकेट में खर्च कर चुके हैं करीब 7,000 करोड़ रुपये

क्रिकेट में खर्च कर चुके हैं करीब 7,000 करोड़ रुपये
4

संजीव गोयनका क्रिकेट पर भी बड़े पैमाने पर खर्च कर रहे हैं. 64 वर्षीय बिजनेसमैन ने IPL 2021 से पहले हुई नीलामी में LSG को खरीदने के लिए करीब 7,090 करोड़ रुपये की रकम खर्च की थी. इससे पहले वे राइजिंग पुणे सुपरजायंट को भी मोटी कीमत पर खरीदकर आईपीएल का हिस्सा रह चुके हैं. IPL 2025 से पहले भी प्लेयर्स की नीलामी में गोयनका ने ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को 27 करोड़ रुपये की ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ रकम देकर अपनी टीम के लिए खरीदा था.
 

TRENDING NOW

5.1050 करोड़ रुपये है विराट की नेटवर्थ

1050 करोड़ रुपये है विराट की नेटवर्थ
5

पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली मैदान पर जितने जबरदस्त प्लेयर हैं, बाहर उतने ही जोरदार बिजनेसमैन भी हैं. विराट कोहली ने क्रिकेट से कमाई अपनी दौलत को बेहतरीन तरीके से निवेश किया है, जिसके चलते वे आज की तारीख में कई ब्रांड में मालिकाना हक रखते हैं. विराट कोहली के पास करीब 1,050 करोड़ रुपये की दौलत मानी जाती है. उन्होंने ज्यादातर निवेश स्टार्टअप्स में किए हैं, जो तेजी से बढ़ते हुए 'यूनिकॉर्न' बनने की राह पर हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar By Election: तो टल जाएगा बिहार उपचुनाव? SC ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की याचिका पर कह दी बड़ी बात
Bihar By Election: तो टल जाएगा बिहार उपचुनाव? SC ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की याचिका पर कह दी बड़ी बात
Viral Video: सिर कटने के डेढ़ साल तक जिंदा रहा ये मुर्गा, मालिक को बना दिया करोड़पति, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज
Viral Video: सिर कटने के डेढ़ साल तक जिंदा रहा ये मुर्गा, मालिक को बना दिया करोड़पति, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज
Air India का बड़ा ऐलान, हिंदुओं और सिखों के लिए नहीं परोसा जाएगा ‘हलाल’ खाना
Air India का बड़ा ऐलान, हिंदुओं और सिखों के लिए नहीं परोसा जाएगा ‘हलाल’ खाना
बिजली के हाई वोल्टेज टावर पर चढ़कर युवक ने किया डांस, पुलिस ने ऐसे उतारा नीचे, देखें Video
बिजली के हाई वोल्टेज टावर पर चढ़कर युवक ने किया डांस, पुलिस ने ऐसे उतारा नीचे, देखें Video
IND vs AUS: 'उन्हें बात करने की तमीज नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखें', पूर्व क्रिकेटर ने गौतम गंभीर को लताड़ा
'उन्हें बात करने की तमीज नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखें', पूर्व क्रिकेटर ने गौतम गंभीर को लताड़ा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth
Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth
Numerology: 'खुराफाती' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, हमेशा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है दिमाग!
'खुराफाती' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, हमेशा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है दिमाग!
5 Star vs 7 Star Hotel: 5-स्टार और 7- स्टार होटल में क्या होता है अंतर? 99 फीसदी लोग नहीं जानते इसका जवाब
5-स्टार और 7- स्टार होटल में क्या होता है अंतर? 99 फीसदी लोग नहीं जानते इसका जवाब
कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग, साइंटिस्ट भी हैरान
कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग, साइंटिस्ट भी हैरान
Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व
Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE