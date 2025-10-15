FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा

टेस्ट क्रिकेट में हमेशा से फॉलो-ऑन चर्चा में रहा है. हाल ही में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट में भी ये देखने को मिला. इसी वजह से आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट में फॉलो-ऑन खेलने के बाद किस टीम ने जीत हासिल की है?

मोहम्मद साबिर | Oct 15, 2025, 03:55 PM IST

1.इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (1894)

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (1894)
1

लिस्ट में पहला मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है. तब ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 586 रन बना दिए और फिर इंग्लैंड को 325 रनों पर रोक दिया. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने फिर इंग्लैंड को फॉलो ऑन खिलवाया था. लेकिन फॉलोऑन पारी में इंग्लैंड ने 437 रन बना दिए और 177 रनों का टारगेट दे दिया. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 166 रन पर ऑलआउट हो गई और इंग्लैंड 10 रनों से मुकाबला जीत गई. 
 

2.इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (1981)

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (1981)
2

लगभग 100 साल के बाद दोबारा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला गया. इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 401 रन बोर्ड पर लगाए. लेकिन इंग्लैंड केवल 174 रनों पर ही ढेर हो गई. फिर ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें फॉलो-ऑन खिलवाया. इस बार इंग्लैंड ने 356 रन बना दिए और कंगारुओ को 129 रनों का टारगेट दे दिया. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 111 रनों पर सिमट गई और इंग्लैंड ने 18 रनों से मैच अपने नाम कर लिया. 
 

3.भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (2001)

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (2001)
3

ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 445 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में भारत 171 रनों पर ऑलआउट हो गई. उसके बाद भारत ने फॉलो-ऑन खेला और दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 657 रन बना दिए. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 383 रनों का विशाल लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया 212 रन पर ढेर हो गई और भारतीय टीम ने 171 रनों से मैच जीत लिया. 
 

4.न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड (2023)

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड (2023)
4

लिस्ट में आखिरी स्थान पर न्यूजीलैंड का नाम है. इंग्लैंड ने पहली पारी में 435 रन बनाए. हालांकि न्यूजीलैंड 209 रन बना सकी, जिसके बाद टीम को फॉलो ऑन खेलना पड़ा. इस बार कीवी टीम ने 483 रन बना डाले और इंग्लिश टीम को 258 रनों का लक्ष्य दे दिया. लेकिन इंग्लैंड की टीम 256 रन बना पाई और एक रन से मुकाबला गंवा दिया. 
 

5.अब तक केवल इतनी टीम कर पाई ऐसा

अब तक केवल इतनी टीम कर पाई ऐसा
5

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि टीमों ने फॉलो-ऑन खेला है. इसमें कई बार फॉलो-ऑन देने वाली टीम ने जीत दर्ज की और कई बार मैच ड्रॉ पर रहा. लेकिन इतिहास में सिर्फ 4 टीमों ने फॉलो-ऑन खेलने के बाद जीत हासिल की है. इस लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल है. 
 

