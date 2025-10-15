Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा

2 . इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (1981)

लगभग 100 साल के बाद दोबारा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला गया. इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 401 रन बोर्ड पर लगाए. लेकिन इंग्लैंड केवल 174 रनों पर ही ढेर हो गई. फिर ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें फॉलो-ऑन खिलवाया. इस बार इंग्लैंड ने 356 रन बना दिए और कंगारुओ को 129 रनों का टारगेट दे दिया. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 111 रनों पर सिमट गई और इंग्लैंड ने 18 रनों से मैच अपने नाम कर लिया.

