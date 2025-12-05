FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत रूस के बीच फर्टिलाइजर पर समझौता, भारत से रूस काम करने जाएंगे लोग

HomePhotos

क्रिकेट

2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम

गूगल ने साल 2025 में सबसे ज्यादा ट्रेंड्स किए जाने वाले भारतीय स्पोर्ट्स खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है. इस में वैभव सूर्यवंशी का डंका बजा है. इसके अलावा आपको बताएंगे कि टॉप-5 क्रिकेटर्स की लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड किया है.

मोहम्मद साबिर | Dec 05, 2025, 07:52 PM IST

1.वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी
1

गूगल ने साल 2025 की सबसे ज्यादा ट्रेंड्स की लिस्ट में भारतीय स्पोर्ट्स खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है. इसमें पहला स्थान 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का है. वैभव गूगल पर सबसे ज्यादा ट्रेंड किए हैं. 
 

2.प्रियांश आर्य

प्रियांश आर्य
2

युवा भारतीय खिलाड़ी 2025 में दूसरे सबसे ज्यादा ट्रेंड किए जाने वाले खिलाड़ी हैं. प्रियांश ने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का पछाड़ दिया है. 
 

3.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
3

अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने वाले अभिषेक शर्मा 2025 में सबसे ज्यादा ट्रेंड किए जाने वाले तीसरे क्रिकेटर हैं. उन्होंने पूरे साल इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी दमदार प्रदर्शन किया है. 
 

4.शेख रशीद

शेख रशीद
4

युवा भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज शेख रशीद का नाम इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. हालांकि उनका नाम सुनकर काफी हैरान रहे होंगे. उन्होंने आईपीएल 2025 में सीएसके लिए मैच खेल थे. हालांकि उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन उन्होंने जितने भी मौके मिले, उन्होंने दमदार पारी खेली. 
 

5.जेमिमा रोड्रिग्स

जेमिमा रोड्रिग्स
5

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स का नाम इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. हालांकि जेमिमा इस लिस्ट में इकलौती महिला क्रिकेटर है. जेमिमा इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा ट्रेंड हुई हैं. 
 

