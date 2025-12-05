2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम

4 . शेख रशीद

4

युवा भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज शेख रशीद का नाम इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. हालांकि उनका नाम सुनकर काफी हैरान रहे होंगे. उन्होंने आईपीएल 2025 में सीएसके लिए मैच खेल थे. हालांकि उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन उन्होंने जितने भी मौके मिले, उन्होंने दमदार पारी खेली.

