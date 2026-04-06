RCB से लेकर पंजाब तक..इन 5 टीमों के आगे पस्त हुई CSK, लगातार हारने का बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड!

क्रिकेट
Anil | Apr 06, 2026, 11:40 AM IST
1.CSK के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें
IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार तीन मैचों में हार मिली है. कभी CSK को हराना एक बड़ी चुनौती माना जाता था, लेकिन अब कई टीमें उनके खिलाफ लगातार जीत दर्ज कर रही हैं. आइए जानते हैं IPL इतिहास में चेन्नई के खिलाफ सबसे ज्यादा लगातार मैच जीतने वाली टॉप टीमें कौन-सी हैं?
2.Mumbai Indians
मुंबई इंडियंस आईपीएल की उन चुनिंदा टीमों में से है, जिसने कई बार CSK के दबदबे को खामोश किया है. मुंबई ने साल 2018 के आखिरी मैच और 2019 सीजन के सभी 4 मैचों को मिलाकर चेन्नई को लगातार 5 बार धूल चटाई थी.
3.Punjab Kings
IPL इतिहास में अब तक एक भी ट्रॉफी न जीत पाने वाली पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड चेन्नई (CSK) के खिलाफ जबरदस्त रहा है। 2021, 2023 और 2024 के सीजन को मिलाकर दोनों टीमें कुल 5 बार आमने-सामने आईं और इन पांचों मुकाबलों में पंजाब ने जीत दर्ज की.
4.Royal Challengers Bengaluru
RCB ने चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार 4 मैचों में हराया है. इस रिकॉर्ड की शुरुआत साल 2024 में CSK के खिलाफ खेले गए आखिरी मैच से हुई थी. इसके बाद 2025 के सीजन में RCB ने चेन्नई के खिलाफ अपने सभी मैचों में जीत दर्ज की और यह सिलसिला आईपीएल 2026 तक जारी है.
5.Rajasthan Royals
आईपीएल के 2021 और 2023 सीजन में संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई की नाम में दम कर दिया था, उन दोनों सीजन के सभी मैचों में राजस्थान ने चेन्नई को लगातार 4 बार हराया था.
6.Delhi Capitals
2020 और 2021 के सीजन में ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली की टीम बेहद संतुलित थी. 2020 के दोनों लीग मैच और 2021 के दोनों लीग मैचों में दिल्ली ने CSK को मात दी थी.