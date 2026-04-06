FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
स्वाद में कड़वा, लेकिन लिवर के लिए 'वरदान' है कालमेघ! जानें इसके चमत्कारी फायदे

स्वाद में कड़वा, लेकिन लिवर के लिए 'वरदान' है कालमेघ! जानें इसके चमत्कारी फायदे

Body Detox: आयुर्वेद का सिंपल और असरदार 'डिटॉक्स सीक्रेट', जानें कैसे अभ्यंग से बाहर निकलती है शरीर की जमा गंदगी!

Body Detox: आयुर्वेद का सिंपल और असरदार 'डिटॉक्स सीक्रेट', जानें कैसे अभ्यंग से बाहर निकलती है शरीर की जमा गंदगी!

इधर ट्रंप ने दी नर्क की धमकी, उधर ईरान ने इजरायल के तीसरे सबसे बड़े शहर में मचा दी तबाही

इधर ट्रंप ने दी नर्क की धमकी, उधर ईरान ने इजरायल के तीसरे सबसे बड़े शहर में मचा दी तबाही

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
MBA की डिग्री को बेकार बताने वाले Nikhil Kamath कितने पढ़े-लिखे हैं? कैसे कॉल सेंटर से नौकरी शुरू कर खड़ी कर दी अरबों की कंपनी

MBA की डिग्री को बेकार बताने वाले Nikhil Kamath कितने पढ़े-लिखे हैं? कैसे कॉल सेंटर से नौकरी शुरू कर खड़ी कर दी अरबों की कंपनी

UPSC में बार-बार मिली नाकामी फिर भी डटा रहा सिक्योरिटी गार्ड का बेटा, संघर्ष की आग में तपकर यूं 'हीरा' बने जतिन जाखड़

बार-बार मिली नाकामी फिर भी डटा रहा सिक्योरिटी गार्ड का बेटा, संघर्ष की आग में तपकर यूं 'हीरा' बने जतिन जाखड़

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का नहीं है बजट तो चलेगा, लेकिन गलती से भी न खरीदें ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का नहीं है बजट तो चलेगा, लेकिन गलती से भी न खरीदें ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल

HomePhotos

क्रिकेट

RCB से लेकर पंजाब तक..इन 5 टीमों के आगे पस्त हुई CSK, लगातार हारने का बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड!

चेन्नई सुपर किंग्स IPL इतिहास की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है. लेकिन इसके दबदबे को कई टीमों ने समय-समय पर चुनौती दी है. दरअसल, यहां बात हो रही है उन टीमों की, जिन्होंने आईपीएल इतिहास में CSK के खिलाफ सबसे ज्यादा लगातार मैच जीते हैं.

Anil | Apr 06, 2026, 11:40 AM IST

1.CSK के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें

CSK के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें
1

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार तीन मैचों में हार मिली है. कभी CSK को हराना एक बड़ी चुनौती माना जाता था, लेकिन अब कई टीमें उनके खिलाफ लगातार जीत दर्ज कर रही हैं. आइए जानते हैं IPL इतिहास में चेन्नई के खिलाफ सबसे ज्यादा लगातार मैच जीतने वाली टॉप टीमें कौन-सी हैं?
 

Advertisement

2.Mumbai Indians

Mumbai Indians
2

मुंबई इंडियंस आईपीएल की उन चुनिंदा टीमों में से है, जिसने कई बार CSK के दबदबे को खामोश किया है. मुंबई ने साल 2018 के आखिरी मैच और 2019 सीजन के सभी 4 मैचों को मिलाकर चेन्नई को लगातार 5 बार धूल चटाई थी.
 

3.Punjab Kings

Punjab Kings
3

IPL इतिहास में अब तक एक भी ट्रॉफी न जीत पाने वाली पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड चेन्नई (CSK) के खिलाफ जबरदस्त रहा है। 2021, 2023 और 2024 के सीजन को मिलाकर दोनों टीमें कुल 5 बार आमने-सामने आईं और इन पांचों मुकाबलों में पंजाब ने जीत दर्ज की.
 

4.Royal Challengers Bengaluru

Royal Challengers Bengaluru
4

RCB ने चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार 4 मैचों में हराया है. इस रिकॉर्ड की शुरुआत साल 2024 में CSK के खिलाफ खेले गए आखिरी मैच से हुई थी. इसके बाद 2025 के सीजन में RCB ने चेन्नई के खिलाफ अपने सभी मैचों में जीत दर्ज की और यह सिलसिला आईपीएल 2026 तक जारी है.
 

TRENDING NOW

5.Rajasthan Royals

Rajasthan Royals
5

आईपीएल के 2021 और 2023 सीजन में संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई की नाम में दम कर दिया था, उन दोनों सीजन के सभी मैचों में राजस्थान ने चेन्नई को लगातार 4 बार हराया था.
 

6.Delhi Capitals

Delhi Capitals
6

2020 और 2021 के सीजन में ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली की टीम बेहद संतुलित थी. 2020 के दोनों लीग मैच और 2021 के दोनों लीग मैचों में दिल्ली ने CSK को मात दी थी.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
MBA की डिग्री को बेकार बताने वाले Nikhil Kamath कितने पढ़े-लिखे हैं? कैसे कॉल सेंटर से नौकरी शुरू कर खड़ी कर दी अरबों की कंपनी
MBA की डिग्री को बेकार बताने वाले Nikhil Kamath कितने पढ़े-लिखे हैं? कैसे कॉल सेंटर से नौकरी शुरू कर खड़ी कर दी अरबों की कंपनी
UPSC में बार-बार मिली नाकामी फिर भी डटा रहा सिक्योरिटी गार्ड का बेटा, संघर्ष की आग में तपकर यूं 'हीरा' बने जतिन जाखड़
बार-बार मिली नाकामी फिर भी डटा रहा सिक्योरिटी गार्ड का बेटा, संघर्ष की आग में तपकर यूं 'हीरा' बने जतिन जाखड़
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का नहीं है बजट तो चलेगा, लेकिन गलती से भी न खरीदें ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का नहीं है बजट तो चलेगा, लेकिन गलती से भी न खरीदें ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल
RCB से लेकर पंजाब तक..इन 5 टीमों के आगे पस्त हुई CSK, लगातार हारने का बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड!
RCB से लेकर पंजाब तक..इन 5 टीमों के आगे पस्त हुई CSK, लगातार हारने का बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड!
1, 2, 3, 30 नहीं... इस प्लेनेट के हैं पूरे 600 चांद!
1, 2, 3, 30 नहीं... इस प्लेनेट के हैं पूरे 600 चांद!
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: बाहर से सख्त, दिल से फरिश्ता होते हैं इस मूलांक के लोग! मदद के लिए हमेशा रहते हैं तैयार
Numerology: बाहर से सख्त, दिल से फरिश्ता होते हैं इस मूलांक के लोग! मदद के लिए हमेशा रहते हैं तैयार
Budh Gochar: बुध-बृहस्पति संगम से इन 5 राशियों के हाथ आएगी पावर, गेमचेंजर साबित होगी किस्मत, बढ़ेगा बैंक बैलेंस और स्टेट्स
बुध-बृहस्पति संगम से इन 5 राशियों के हाथ आएगी पावर, गेमचेंजर साबित होगी किस्मत, बढ़ेगा बैंक बैलेंस और स्टेट्स
Numerology: आपके मोबाइल में ये डेडली कॉम्बिनेशन नंबर तो नहीं? ये अंक हर कदम पर बिगाड़ेंगे काम और स्ट्रेस से रुकेगी तरक्की
आपके मोबाइल में ये डेडली कॉम्बिनेशन नंबर तो नहीं? ये अंक हर कदम पर बिगाड़ेंगे काम और स्ट्रेस से रुकेगी तरक्की
Horoscope 5 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: आपकी पर्नसनालिटी ‘धुरंधर’ के हीरो जैसी है या विलेन के खाती है मेल? जन्म मूलांक खोल देगा राज
आपकी पर्नसनालिटी ‘धुरंधर’ के हीरो जैसी है या विलेन के खाती है मेल? जन्म मूलांक खोल देगा राज
MORE
Advertisement