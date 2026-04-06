RCB से लेकर पंजाब तक..इन 5 टीमों के आगे पस्त हुई CSK, लगातार हारने का बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड!

1 . CSK के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें

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IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार तीन मैचों में हार मिली है. कभी CSK को हराना एक बड़ी चुनौती माना जाता था, लेकिन अब कई टीमें उनके खिलाफ लगातार जीत दर्ज कर रही हैं. आइए जानते हैं IPL इतिहास में चेन्नई के खिलाफ सबसे ज्यादा लगातार मैच जीतने वाली टॉप टीमें कौन-सी हैं?

