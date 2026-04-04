IPL इतिहास में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले धाकड़ बल्लेबाज, लिस्ट में रोहित-धोनी और विराट का भी नाम शामिल

1 . IPL में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले टॉप बल्लेबाज

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IPL 2026 की शुरुआत एकदम धमाकेदार अंदाज में हुई है. पहले ही 8 मैचों में छक्कों की जमकर बरसात देखने को मिली है. वैसे तो आईपीएल के इतिहास में कई बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के खिलाफ खूब छक्के लगाए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीएल में किसी एक विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप बल्लेबाज कौन-कौन हैं? (All images: Pinterest)

