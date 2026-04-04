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IPL इतिहास में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले धाकड़ बल्लेबाज, लिस्ट में रोहित-धोनी और विराट का भी नाम शामिल

आईपीएल के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है. इस लिस्ट में विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा और एमएस धोनी का नाम भी शामिल है. आप यहां टॉप-6 लिस्ट देख सकते हैं.

Anil | Apr 04, 2026, 05:53 PM IST

1.IPL में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले टॉप बल्लेबाज

IPL में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले टॉप बल्लेबाज
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IPL 2026 की शुरुआत एकदम धमाकेदार अंदाज में हुई है. पहले ही 8 मैचों में छक्कों की जमकर बरसात देखने को मिली है. वैसे तो आईपीएल के इतिहास में कई बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के खिलाफ खूब छक्के लगाए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीएल में किसी एक विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप बल्लेबाज कौन-कौन हैं? (All images: Pinterest)
 

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2.क्रिस गेल vs पंजाब किंग्स - 61 छक्के

क्रिस गेल vs पंजाब किंग्स - 61 छक्के
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इस लिस्ट में टॉप पर यूनिवर्स बॉस यानि क्रिस गेल का नाम है, जिनका सबसे ज्यादा कहर पंजाब किंग्स पर टूटा है. गेल ने पंजाब के खिलाफ 61 छक्के जड़े हैं. 
 

3.क्रिस गेल vs कोलकाता नाइट राइडर्स - 54 छक्के

क्रिस गेल vs कोलकाता नाइट राइडर्स - 54 छक्के
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इस मामले में दूसरे नबंर पर क्रिस गेल का ही नाम है, जिनका कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ भी बल्ला खूब चला है. गेल ने अलग-अलग टीमों के साथ खेलते हुए कोलकाता के खिलाफ 54 छक्के लगाए हैं. 
 

4.रोहित शर्मा vs दिल्ली कैपिटल्स - 51 छक्के

रोहित शर्मा vs दिल्ली कैपिटल्स - 51 छक्के
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रोहित शर्मा IPL इतिहास के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में से एक हैं, जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की हैं.  उन्होंने दिल्ली के खिलाफ अब तक 51 छक्के लगाए हैं.
 

TRENDING NOW

5.MS धोनी vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 50 छक्के

MS धोनी vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 50 छक्के
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IPL में CSK और RCB के बीच मुकाबला हमेशा रोमांचक रहा है. एमएस धोनी ने फिनिशर की भूमिका में आरसीबी के खिलाफ कुल 50 छक्के जडे़ हैं और उन्होंने आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. 
 

6.विराट कोहली vs चेन्नई सुपर किंग्स - 48 छक्के

विराट कोहली vs चेन्नई सुपर किंग्स - 48 छक्के
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विराट कोहली का बल्ला चेन्नई के खिलाफ जमकर चलता है.  वैसे तो विराट को बहुत बड़ा सिक्सर किंग नहीं माना जाता है, लेकिन CSK के गेंदबाजों को उन्होंने 48 छक्के जड़े हैं. हालांकि आईपीएल 2026 के दौरान विराट का 50 का आंकड़ा आराम से पार कर सकते हैं.
 

7.रोहित शर्मा vs कोलकाता नाइट राइडर्स - 47 छक्के

रोहित शर्मा vs कोलकाता नाइट राइडर्स - 47 छक्के
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दिल्ली के बाद रोहित शर्मा की फेवरेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स है, क्योंकि रोहित ने केकेआर के खिलाफ भी 47 छक्के लगाए हैं. गेल के बाद इस लिस्ट में रोहित का नाम दो बार मौजूद है.
 

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