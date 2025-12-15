FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

IPL 2026 Auction में हिस्सा लेने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, विराट-रोहित से आधी है उनकी उम्र

आईपीएल 2026 ऑक्शन का आयोजन मंगलवार 16 दिसंबर यानी कल अबु धाबी में होने वाला है. इस नीलामी से पहले हम आपको बताएंगे कि ऑक्शन में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है. उनकी उम्र विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी आधी है. यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 15, 2025, 02:42 PM IST

1.वहीदुल्लाह जादरान (Wahidullah Zadran)

वहीदुल्लाह जादरान (Wahidullah Zadran)
1

अफगानिस्तान के वहीदुल्लाह जादरान का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उनकी उम्र 18 साल 31 दिन है और वो आईपीएल नीलामी 2026 में हैं. 
 

2.साहिल पारख (Sahil Parakh)

साहिल पारख (Sahil Parakh)
2

भारत के साहिल पारख का नाम भी आईपीएल 2026 नीलामी में है. उनकी उम्र में 18 साल 192 दिन है. उन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफी विस्फोटर प्रदर्शन किया था. 
 

3.आरएस अंबरीश (RS Ambrish)

आरएस अंबरीश (RS Ambrish)
3

भारत के तामिलनाडु के रहने वाले आरएस अंबरीश (RS Ambrish) का नाम भी लिस्ट में है. 18 साल 202 दिन की उम्र में अंबरीश ने अपना नाम आईपीएल 2026 नीलामी में दिया है. 
 

4.बायंडा माजोला (Bayanda Majola)

बायंडा माजोला (Bayanda Majola)
4

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज बायंडा माजोला (Bayanda Majola) ने भी अपना नाम नीलामी में दिया है. उनकी उम्र 18 साल 342 दिन है. 
 

5.विहान मल्होत्रा (Vihaan Malhotra)

विहान मल्होत्रा (Vihaan Malhotra)
5

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज विहान मल्होत्रा (Vihaan Malhotra) पर आईपीएल 2026 नीलामी में कई टीमों की नजरे होंगी. विहान ने हाल ही में काफी रन बनाए हुए है, जिसकी वजह से टीम उनपर दांव खेल सकती हैं. उनकी उम्र सिर्फ 18 साल 349 दिन ही है.
 

