IPL 2026 Auction में हिस्सा लेने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, विराट-रोहित से आधी है उनकी उम्र

5 . विहान मल्होत्रा (Vihaan Malhotra)

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज विहान मल्होत्रा (Vihaan Malhotra) पर आईपीएल 2026 नीलामी में कई टीमों की नजरे होंगी. विहान ने हाल ही में काफी रन बनाए हुए है, जिसकी वजह से टीम उनपर दांव खेल सकती हैं. उनकी उम्र सिर्फ 18 साल 349 दिन ही है.

