IPL के 5 सबसे फ्लॉप कप्तान, लिस्ट में शामिल हुए ऋतुराज गायकवाड़

क्रिकेट
Anil | Apr 06, 2026, 06:24 PM IST
1.IPL के इतिहास सबसे फ्लॉप कप्तान
IPL के इतिहास में कुछ कप्तानों ने अपनी टीम को सबसे ज्यादा मैच जिताने का शानदार रिकॉर्ड बनाया है. वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे कप्तान भी रहे हैं, जिनका जीत के मामले में रिकॉर्ड काफी खराब रहा है. अब इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी जुड़ गया है. आइए जानते हैं आईपीएल इतिहास के 5 सबसे फ्लॉप कप्तान कौन रहे हैं.
2.Ruturaj Gaikwad
चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपनी टीम के जीत दिलाने अभी तक सिर्फ नाकाम साबित हुए है. यही वजह है कि उनके पीछले 20 मैचों का जीत प्रतिशत बतौर कप्तान सिर्फ 37.03 है.
3.Kumar Sangakkara
अगर हम उन कप्तानों पर नजर डालें, जिन्होंने IPL में कम से कम 20 मैचों में कप्तानी की है. तो इस मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड कुमार संगकारा का है, IPL में बतौर कप्तान उनका विनिंग परसेंटेज सिर्फ 34.04 प्रतिशत रहा है.
4.Mahela Jayawardene
लिस्ट में अगला नाम महेला जयवर्धने का है, जिनका IPL में जीत प्रतिशत सिर्फ 35 है. वह दिल्ली डेयरडेविल्स, कोच्चि टस्कर्स केरला और किंग्स इलेवन पंजाब जैसी टीमों के कप्तान रह चुके हैं.
5.Ajinkya Rahane
IPL के सबसे नाकाम कप्तानों की लिस्ट में अजिंक्य रहाणे का भी नाम शामिल है, जिनका विनिंग प्रतिशत सिर्फ 35.89 है. रहाणे कोलकाता नाइट राइडर्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों की कमान संभाल चुके हैं.
6.Shikhar Dhawan
शिखर धवन का जीत प्रतिशत आईपीएल में बतौर कप्तान 37.03 है. धवन ने पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी की हुई है.