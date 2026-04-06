IPL के 5 सबसे फ्लॉप कप्तान, लिस्ट में शामिल हुए ऋतुराज गायकवाड़

1 . IPL के इतिहास सबसे फ्लॉप कप्तान

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IPL के इतिहास में कुछ कप्तानों ने अपनी टीम को सबसे ज्यादा मैच जिताने का शानदार रिकॉर्ड बनाया है. वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे कप्तान भी रहे हैं, जिनका जीत के मामले में रिकॉर्ड काफी खराब रहा है. अब इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी जुड़ गया है. आइए जानते हैं आईपीएल इतिहास के 5 सबसे फ्लॉप कप्तान कौन रहे हैं.

