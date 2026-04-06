FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अपशकुनी खबरों की आदत डाल लीजिये 

अपशकुनी खबरों की आदत डाल लीजिये

Hair Loss: बाल झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, फर्क समझे बिना क्या आप भी कर रहे हैं गलत इलाज? जानें सही ट्रीटमेंट 

Hair Loss: बाल झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, फर्क समझे बिना क्या आप भी कर रहे हैं गलत इलाज? जानें सही ट्रीटमेंट

KKR vs PBKS Live: अगर बारिश से रद्द हुआ कोलकाता-पंजाब मैच तो किसका होगा फायदा? जनिए क्या कहता है नियम

KKR vs PBKS Live: अगर बारिश से रद्द हुआ कोलकाता-पंजाब मैच तो किसका होगा फायदा? जनिए क्या कहता है नियम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
महाकुंभ से वायरल हुए IITian बाबा अभय सिंह ने रचाई शादी, जानें खुद कितने पढ़े-लिखे और पत्नी का क्या है प्रोफेशन

महाकुंभ से वायरल हुए IITian बाबा अभय सिंह ने रचाई शादी, जानें खुद कितने पढ़े-लिखे और पत्नी का क्या है प्रोफेशन

IPL के 5 सबसे फ्लॉप कप्तान, लिस्ट में शामिल हुए ऋतुराज गायकवाड़

IPL के 5 सबसे फ्लॉप कप्तान, लिस्ट में शामिल हुए ऋतुराज गायकवाड़

Numerology: इन 4 मूलांक के लोगों को जीवन में करना पड़ता है लंबा स्ट्रगल, जीवन के आखिरी पड़ाव में मिलती है दौलत और शोहरत

इन 4 मूलांक के लोगों को जीवन में करना पड़ता है लंबा स्ट्रगल, जीवन के आखिरी पड़ाव में मिलती है दौलत और शोहरत

HomePhotos

क्रिकेट

IPL के 5 सबसे फ्लॉप कप्तान, लिस्ट में शामिल हुए ऋतुराज गायकवाड़

IPL इतिहास में सबसे फ्लॉप कप्तानों की लिस्ट में अब चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की सरप्राइज एंट्री हो गई है. आइए जानते हैं आईपीएल के सबसे नाकाम कप्तानों के बारे में.

Anil | Apr 06, 2026, 06:24 PM IST

1.IPL के इतिहास सबसे फ्लॉप कप्तान

IPL के इतिहास सबसे फ्लॉप कप्तान
1

IPL के इतिहास में कुछ कप्तानों ने अपनी टीम को सबसे ज्यादा मैच जिताने का शानदार रिकॉर्ड बनाया है. वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे कप्तान भी रहे हैं, जिनका जीत के मामले में रिकॉर्ड काफी खराब रहा है. अब इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी जुड़ गया है. आइए जानते हैं आईपीएल इतिहास के 5 सबसे फ्लॉप कप्तान कौन रहे हैं. 
 

Advertisement

2.Ruturaj Gaikwad

Ruturaj Gaikwad
2

चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़  अपनी टीम के जीत दिलाने अभी तक सिर्फ नाकाम साबित हुए है. यही वजह है कि उनके पीछले 20 मैचों का जीत  प्रतिशत बतौर कप्तान सिर्फ 37.03 है. 
 

3.Kumar Sangakkara

Kumar Sangakkara
3

अगर हम उन कप्तानों पर नजर डालें, जिन्होंने IPL में कम से कम 20 मैचों में कप्तानी की है. तो इस मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड कुमार संगकारा का है, IPL में बतौर कप्तान उनका विनिंग परसेंटेज सिर्फ 34.04 प्रतिशत रहा है. 
 

4.Mahela Jayawardene

Mahela Jayawardene
4

लिस्ट में अगला नाम महेला जयवर्धने का है, जिनका IPL में जीत प्रतिशत सिर्फ 35 है. वह दिल्ली डेयरडेविल्स, कोच्चि टस्कर्स केरला और किंग्स इलेवन पंजाब जैसी टीमों के कप्तान रह चुके हैं. 
 

TRENDING NOW

5.Ajinkya Rahane

Ajinkya Rahane
5

IPL के सबसे नाकाम कप्तानों की लिस्ट में अजिंक्य रहाणे का भी नाम शामिल है, जिनका विनिंग प्रतिशत सिर्फ 35.89 है. रहाणे कोलकाता नाइट राइडर्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों की कमान संभाल चुके हैं. 
 

6.Shikhar Dhawan

Shikhar Dhawan
6

शिखर धवन का जीत प्रतिशत आईपीएल में बतौर कप्तान 37.03 है. धवन ने पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी की हुई है. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
महाकुंभ से वायरल हुए IITian बाबा अभय सिंह ने रचाई शादी, जानें खुद कितने पढ़े-लिखे और पत्नी का क्या है प्रोफेशन
महाकुंभ से वायरल हुए IITian बाबा अभय सिंह ने रचाई शादी, जानें खुद कितने पढ़े-लिखे और पत्नी का क्या है प्रोफेशन
IPL के 5 सबसे फ्लॉप कप्तान, लिस्ट में शामिल हुए ऋतुराज गायकवाड़
IPL के 5 सबसे फ्लॉप कप्तान, लिस्ट में शामिल हुए ऋतुराज गायकवाड़
Numerology: इन 4 मूलांक के लोगों को जीवन में करना पड़ता है लंबा स्ट्रगल, जीवन के आखिरी पड़ाव में मिलती है दौलत और शोहरत
इन 4 मूलांक के लोगों को जीवन में करना पड़ता है लंबा स्ट्रगल, जीवन के आखिरी पड़ाव में मिलती है दौलत और शोहरत
IPL 2026 में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, लिस्ट में भारतीयों खिलाड़ियों की भरमार
IPL 2026 में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, लिस्ट में भारतीयों खिलाड़ियों की भरमार
सफेद बर्फ के नीचे सोने की दुनिया, अंटार्कटिका में कहां छिपा है 'मिनरल गोल्डमाइन'
सफेद बर्फ के नीचे सोने की दुनिया, अंटार्कटिका में कहां छिपा है 'मिनरल गोल्डमाइन'
MORE
Advertisement
धर्म
Chaturgrahi Yoga: शनि और मंगल इन 5 राशियों देने आ रहे उनकी मेहनत का फल, जिस भी काम में डालेंगे हाथ मिलेगी सफलता
शनि और मंगल इन 5 राशियों देने आ रहे उनकी मेहनत का फल, जिस भी काम में डालेंगे हाथ मिलेगी सफलता
Numerology: इन 5 तारीखों पर जन्मे हैं तो नौकरी को मारे लात और शुरू करें बिजनेस, तेज दिमाग और रिस्क लेने कैपेसिटी बनाएगी बड़ा कारोबारी
इन 5 तारीखों पर जन्मे हैं तो नौकरी को मारे लात और शुरू करें बिजनेस, तेज दिमाग और रिस्क लेने कैपेसिटी बनाएगी बड़ा कारोबारी
Horoscope 6 April 2026: कर्क और कन्या वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: बाहर से सख्त, दिल से फरिश्ता होते हैं इस मूलांक के लोग! मदद के लिए हमेशा रहते हैं तैयार
Numerology: बाहर से सख्त, दिल से फरिश्ता होते हैं इस मूलांक के लोग! मदद के लिए हमेशा रहते हैं तैयार
Budh Gochar: बुध-बृहस्पति संगम से इन 5 राशियों के हाथ आएगी पावर, गेमचेंजर साबित होगी किस्मत, बढ़ेगा बैंक बैलेंस और स्टेट्स
बुध-बृहस्पति संगम से इन 5 राशियों के हाथ आएगी पावर, गेमचेंजर साबित होगी किस्मत, बढ़ेगा बैंक बैलेंस और स्टेट्स
MORE
Advertisement