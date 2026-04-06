IPL 2026 में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, लिस्ट में भारतीयों खिलाड़ियों की भरमार

5 . विराट कोहली

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. किंग कोहली 37 साल की उम्र में आईपीएल 2026 खेल रहे हैं.

