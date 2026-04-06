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IPL 2026 में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, लिस्ट में भारतीयों खिलाड़ियों की भरमार

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हुई थी और इस बार लीग शुरुआत से ही काफी रोमांचक नजर आई है. लेकिन इस बीच आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2026 में कौनसे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी खेल रहे हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 06, 2026, 04:58 PM IST

1.एमएस धोनी

एमएस धोनी
1

चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. 44 साल की उम्र में आईपीएल 2026 खेल रहे हैं. 
 

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2.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
2

मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. रोहित आईपीएल 2026 में 38 साल की उम्र में खेल रहे हैं. 
 

3.सुनील नारायण

सुनील नारायण
3

कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार ऑलराउंडर सुनील नारायण 37 साल उम्र में आईपीएल 2026 खेल रहे हैं. 
 

4.अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे
4

कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी 37 साल की उम्र में आईपीएल 2026 खेल रहे हैं. 
 

TRENDING NOW

5.विराट कोहली

विराट कोहली
5

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. किंग कोहली 37 साल की उम्र में आईपीएल 2026 खेल रहे हैं.  
 

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