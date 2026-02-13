FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बदलेगी दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था, CM रेखा गुप्ता ने दी नई दिशा

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बदलेगी दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था, CM रेखा गुप्ता ने दी नई दिशा

बांग्लादेश चुनाव में BNP की प्रचंड जीत, PM मोदी ने फोन कर तारिक रहमान को दी शुभकामनाएं, जानें बातचीत की बड़ी बातें

बांग्लादेश चुनाव में BNP की प्रचंड जीत, PM मोदी ने फोन कर तारिक रहमान को दी शुभकामनाएं, जानें बातचीत की बड़ी बातें

दिल्ली में SC-ST बस्तियों को CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा, 85 करोड़ की 146 परियोजनाओं की शुरुआत

दिल्ली में SC-ST बस्तियों को CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा, 85 करोड़ की 146 परियोजनाओं की शुरुआत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के रिकॉर्डतोड़ 5 सबसे लंबे छक्के, हार्दिक-दुबे भी शामिल, देखें लिस्ट में कौन है नंबर-1

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के रिकॉर्डतोड़ 5 सबसे लंबे छक्के, हार्दिक-दुबे भी शामिल, देखें लिस्ट में कौन है नंबर-1

Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं 

Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं

India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट

India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट

HomePhotos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के रिकॉर्डतोड़ 5 सबसे लंबे छक्के, हार्दिक-दुबे भी शामिल, देखें लिस्ट में कौन है नंबर-1

टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय बल्लेबाजों की जोरदार बल्लेबाजी चर्चा में है. नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने ऐसे लंबे छक्के लगाए, जिन्होंने उन्हें टूर्नामेंट इतिहास के सबसे बड़े छक्कों की सूची में पहुंचा दिया. 

राजा राम | Feb 13, 2026, 06:59 PM IST

1.शिवम दुबे का 107 मीटर लंबा छक्का

शिवम दुबे का 107 मीटर लंबा छक्का
1

भारत-नामीबिया मैच के 15वें ओवर में यह रोमांचक पल देखने को मिला. नामीबिया के गेंदबाज बर्नार्ड स्कोल्ज की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने मिडविकेट के ऊपर से 107 मीटर लंबा छक्का जड़ा. 
 

Advertisement

2.हार्दिक पांड्या का 109 मीटर लंबा छक्का

हार्दिक पांड्या का 109 मीटर लंबा छक्का
2

इसके बाद उसी ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 109 मीटर लंबा छक्का लगाकर दर्शकों को उत्साहित कर दिया. एक ही ओवर में दो बड़े छक्कों ने मैच का माहौल बदल दिया. जिसके साथ हार्दिक और दुबे विश्व कप इतिहास के सबसे लंबे छक्के लगाने वाले शीर्ष पांच खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं. 

 

3.युवराज सिंह के नाम सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड

युवराज सिंह के नाम सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड
3

गौरतलब है कि, सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड अब भी युवराज सिंह के नाम है. उन्होंने 2007 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 119 मीटर लंबा छक्का लगाया था. 

4.लियम लिविंगस्टोन और आंद्रे रसेल भी लिस्ट में शामिल

लियम लिविंगस्टोन और आंद्रे रसेल भी लिस्ट में शामिल
4

दूसरे स्थान पर 112 मीटर के साथ लियम लिविंगस्टोन हैं, जबकि तीसरे स्थान पर 111 मीटर के साथ आंद्रे रसेल का नाम दर्ज है. 

TRENDING NOW

5.हार्दिक पांड्या और जुनैद सिद्दिकी

हार्दिक पांड्या और जुनैद सिद्दिकी
5

109 मीटर के साथ हार्दिक पांड्या और यूएई के जुनैद सिद्दिकी संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं.

6.रोवमैन पॉवेल और शिवम दुबे

रोवमैन पॉवेल और शिवम दुबे
6

वहीं 107 मीटर के साथ रोवमन पॉवेल और शिवम दुबे पांचवें स्थान पर मौजूद हैं. 
 

7.T20 वर्ल्ड कप 2026 में हार्दिक सबसे ऊपर

T20 वर्ल्ड कप 2026 में हार्दिक सबसे ऊपर
7

T20 वर्ल्ड कप 2026 में हार्दिक का छक्का अब तक का सबसे लंबा रहा है. लंबे छक्कों की इस दौड़ ने टी20 विश्व कप 2026 को और रोमांचक बना दिया है. 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के रिकॉर्डतोड़ 5 सबसे लंबे छक्के, हार्दिक-दुबे भी शामिल, देखें लिस्ट में कौन है नंबर-1
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के रिकॉर्डतोड़ 5 सबसे लंबे छक्के, हार्दिक-दुबे भी शामिल, देखें लिस्ट में कौन है नंबर-1
Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं 
Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं
India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट
India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट
Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में
Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में
Netflix Movies: दिल के तार छेड़ देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 Romantic Films, वैलेंटाइन डे पर होगा सिर्फ प्यार का अहसास
Netflix Movies: दिल के तार छेड़ देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 Romantic Films, वैलेंटाइन डे पर होगा सिर्फ प्यार का अहसास
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश
Horoscope 12 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें गुरुवार का राशिफल
Horoscope 12 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें गुरुवार का राशिफल
Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
Ramadan 2026: रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए
रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी
MORE
Advertisement