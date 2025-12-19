भारत के टॉप-5 खिलाड़ी जिन्होंने T20I में लगाए सबसे तेज अर्धशतक, जानिए लिस्ट में कहां हैं हार्दिक पांड्या

क्रिकेट
राजा राम | Dec 19, 2025, 09:22 PM IST
1.हार्दिक ने सिर्फ 25 गेंदों में 63 रन की तेज पारी खेली
पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक ने सिर्फ 25 गेंदों में 63 रन की तेज पारी खेली. इस दौरान उनके शॉट्स में ताकत और टाइमिंग दोनों देखने को मिली, जिससे दर्शक झूम उठे.
2.स्ट्राइक रेट 300 से भी ऊपर
हार्दिक ने अपनी अर्धशतकीय पारी महज 16 गेंदों में पूरी की. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 300 से भी ऊपर रहा, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद खास माना जाता है.
3.अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया
इस पारी के साथ हार्दिक पांड्या भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने पहले 17 गेंदों में इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाया था.
4.सबसे ऊपर युवराज सिंह का नाम
इस रिकॉर्ड लिस्ट में सबसे ऊपर युवराज सिंह का नाम है, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक जमाया था. हार्दिक अब इस सूची में दूसरे स्थान पर काबिज हैं.
5.सूर्या, राहुल भी लिस्ट में शामिल
सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों में अन्य 2 खिलाड़ी केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव शामिल हैं. केएल राहुल ने साल 2021 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंद में अर्धशतक लगाया था. वहीं सूर्यकुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 2022 में सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था.
6.भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया
हार्दिक की इस पारी ने न सिर्फ भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि वह बड़े मुकाबलों में तेजी से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.