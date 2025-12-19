FacebookTwitterYoutubeInstagram
हार्दिक पांड्या का अहमदाबाद में तूफान, सिर्फ 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, अफ्रीका के सामने 232 रनों का विशाल लक्ष्य

Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी?

बेटिंग ऐप केस में ED की बड़ी कार्रवाई , युवराज सिंह, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला समेत कई चर्चित नामों की संपत्तियां जब्त

भारत के टॉप-5 खिलाड़ी जिन्होंने T20I में लगाए सबसे तेज अर्धशतक, जानिए लिस्ट में कहां हैं हार्दिक पांड्या

Weight Loss Story: 111 किलो से 66 kg, रोज चिप्स खाकर भी इस महिला ने घटा लिया 45 किलो वजन! जानिए कैसे

Uric Acid फ्लश आउट कर देगी ये जादुई चटनी, ठंड में नहीं सताएगा जोड़ों का दर्द

Photos

क्रिकेट

भारत के टॉप-5 खिलाड़ी जिन्होंने T20I में लगाए सबसे तेज अर्धशतक, जानिए लिस्ट में कहां हैं हार्दिक पांड्या

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. उन्होंने मैदान पर उतरते ही अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया.

राजा राम | Dec 19, 2025, 09:22 PM IST

1.हार्दिक ने सिर्फ 25 गेंदों में 63 रन की तेज पारी खेली

हार्दिक ने सिर्फ 25 गेंदों में 63 रन की तेज पारी खेली
1

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक ने सिर्फ 25 गेंदों में 63 रन की तेज पारी खेली. इस दौरान उनके शॉट्स में ताकत और टाइमिंग दोनों देखने को मिली, जिससे दर्शक झूम उठे. 

2.स्ट्राइक रेट 300 से भी ऊपर

स्ट्राइक रेट 300 से भी ऊपर
2

हार्दिक ने अपनी अर्धशतकीय पारी महज 16 गेंदों में पूरी की. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 300 से भी ऊपर रहा, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद खास माना जाता है. 
 

3.अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया

अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया
3

इस पारी के साथ हार्दिक पांड्या भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने पहले 17 गेंदों में इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाया था.

4.सबसे ऊपर युवराज सिंह का नाम

सबसे ऊपर युवराज सिंह का नाम
4

इस रिकॉर्ड लिस्ट में सबसे ऊपर युवराज सिंह का नाम है, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक जमाया था. हार्दिक अब इस सूची में दूसरे स्थान पर काबिज हैं. 
 

5.सूर्या, राहुल भी लिस्ट में शामिल

सूर्या, राहुल भी लिस्ट में शामिल
5

सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों में अन्य 2 खिलाड़ी केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव शामिल हैं. केएल राहुल ने साल 2021 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंद में अर्धशतक लगाया था. वहीं सूर्यकुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 2022 में सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था. 
 

6.भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया

भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया
6

हार्दिक की इस पारी ने न सिर्फ भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि वह बड़े मुकाबलों में तेजी से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. 

