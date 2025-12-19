भारत के टॉप-5 खिलाड़ी जिन्होंने T20I में लगाए सबसे तेज अर्धशतक, जानिए लिस्ट में कहां हैं हार्दिक पांड्या

5 . सूर्या, राहुल भी लिस्ट में शामिल

सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों में अन्य 2 खिलाड़ी केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव शामिल हैं. केएल राहुल ने साल 2021 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंद में अर्धशतक लगाया था. वहीं सूर्यकुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 2022 में सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था.

