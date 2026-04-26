IPL इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बल्लेबाज, केएल राहुल बने पहले खिलाड़ी

3 . केएल राहुल

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दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए केएल राहुल ने 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 152 रनों की नाबाद पारी खेली थी. आईपीएल में 150 प्लेस स्कोर करने वाले राहुल पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

