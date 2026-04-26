IPL इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बल्लेबाज, केएल राहुल बने पहले खिलाड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 26, 2026, 05:46 PM IST
1.क्रिस गेल
पूर्व दिग्गज क्रिस गेल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 2013 में आरसीबी के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ नाबाद 175 रनों की पारी खेली थी.
2.ब्रेंडन मैकुलम
पूर्व दिग्गज ब्रेडन मैकुलम ने 2008 में कोलकाता के लिए खेलते हुए आरसीबी के खिलाफ नाबाद 158 रनों की पारी खेली थी.
3.केएल राहुल
दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए केएल राहुल ने 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 152 रनों की नाबाद पारी खेली थी. आईपीएल में 150 प्लेस स्कोर करने वाले राहुल पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.
4.अभिषेक शर्मा
सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 141 रनों की पारी खेली थी.
5.क्विंटन डिकॉक
लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए क्विंटन डिकॉक ने 2022 में कोलकाता के खिलाफ नाबाद 140 रनों की पारी खेली थी.