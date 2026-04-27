IPL इतिहास में सबसे लंबे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, एक ने लगा दिया 125 मीटर का सिक्स

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 27, 2026, 05:53 PM IST
1.एल्बी मोर्कल
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे एल्बी मोर्कल का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने आईपीएल 2008 में 125 मीटर लंबा छक्का लगाया है.
2.प्रवीण कुमार
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए प्रवीण कुमार ने आईपीएल 2011 में 124 मीटर लंबा छक्का लगाया था.
3.एडम गिलक्रिस्ट
किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते हुए एडम गिलक्रिस्ट ने 2011 में 122 मीटर लंबा सिक्स ठोका था.
4.रॉबिन उथप्पा
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए रॉबिन उथप्पा ने आईपीएल 2010 में 120 मीटर लंबा सिक्स लगाया था.
5.रॉबिन उथप्पा
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए क्रिस गेल ने आईपीएल 2013 में 119 मीटर लंबा सिक्स जड़ा था.