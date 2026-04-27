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क्रिकेट

IPL इतिहास में सबसे लंबे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, एक ने लगा दिया 125 मीटर का सिक्स

आईपीएल में अब खूब चौके-छक्के लगते हैं. लेकिन आज हम आपके ऐसे बल्लेबाजों से मिलवाने जा रहा है, जिन्होंने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 27, 2026, 05:53 PM IST

1.एल्बी मोर्कल

एल्बी मोर्कल
1

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे एल्बी मोर्कल का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने आईपीएल 2008 में 125 मीटर लंबा छक्का लगाया है.
 

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2.प्रवीण कुमार

प्रवीण कुमार
2

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए प्रवीण कुमार ने आईपीएल 2011 में 124 मीटर लंबा छक्का लगाया था. 
 

3.एडम गिलक्रिस्ट

एडम गिलक्रिस्ट
3

किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते हुए एडम गिलक्रिस्ट ने 2011 में 122 मीटर लंबा सिक्स ठोका था. 
 

4.रॉबिन उथप्पा

रॉबिन उथप्पा
4

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए रॉबिन उथप्पा ने आईपीएल 2010 में 120 मीटर लंबा सिक्स लगाया था. 
 

TRENDING NOW

5.रॉबिन उथप्पा

रॉबिन उथप्पा
5

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए क्रिस गेल ने आईपीएल 2013 में 119 मीटर लंबा सिक्स जड़ा था. 
 

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