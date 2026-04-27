IPL इतिहास में सबसे लंबे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, एक ने लगा दिया 125 मीटर का सिक्स

1 . एल्बी मोर्कल

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चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे एल्बी मोर्कल का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने आईपीएल 2008 में 125 मीटर लंबा छक्का लगाया है.

