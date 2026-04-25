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IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली को इन खिलाड़ियों से मिल रही टक्कर

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IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली को इन खिलाड़ियों से मिल रही टक्कर

आईपीएल 2026 में लगभग सभी टीमों ने 7-7 मुकाबले खेल लिए हैं. इस दौरान काफी बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए हैं. इस बीच हम आपको बताएंगे कि अब तक आईपीएल 2026 में किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. जानते हैं कि विराट कोहली को किन खिलाड़ियों ने टक्कर दी है.

मोहम्मद साबिर | Apr 25, 2026, 03:33 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में टॉप पर है. आईपीएल में हमेशा से विराट सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में शुमार रहते हैं. उन्होंने आईपीएल 2026 में 7 पारियों में 328 रन बनाए हैं.
 

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2.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
2

सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2026 की 7 पारियों में अब तक 323 रन ठोके हैं. 
 

3.हेनरिक क्लासेन

हेनरिक क्लासेन
3

सनराइजर्स हैदराबाद के ही हेनरिक क्लासेन ने आईपीएल 2026 की 7 पारियों में 320 रन बनाए हैं. 
 

4.शुभमन गिल

शुभमन गिल
4

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल आईपीएल 2026 की 6 पारियों में 297 रन बनाए हैं. हालांकि गिल ने इस सीजन एक मैच मिस किया है.
 

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5.संजू सैमसन

संजू सैमसन
5

चेन्नई सुपर किंग्स के संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 की 7 पारियों में 293 रन ठोके हैं. खास बात ये कि उन्होंने अब तक दो शतक भी ठोक दिए हैं. 
 

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