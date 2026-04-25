IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली को इन खिलाड़ियों से मिल रही टक्कर

1 . विराट कोहली

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में टॉप पर है. आईपीएल में हमेशा से विराट सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में शुमार रहते हैं. उन्होंने आईपीएल 2026 में 7 पारियों में 328 रन बनाए हैं.

