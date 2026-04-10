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IPL में सबसे ज्यादा नॉटआउट रहने वाले 10 ओपनर्स, लिस्ट में विराट कोहली नहीं ये खिलाड़ी टॉप पर

आईपीएल के इतिहास में ऐसे कई ओपनर्स हैं, जो अंत तक क्रीज पर खड़े रहते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा नॉटआउट रहने वाले ओपनर्स कौन है. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 10, 2026, 10:01 PM IST

1.शिखर धवन

शिखर धवन
1

पूर्व ओपनर शिखर धवन ने आईपीएल में कई टीमों के लिए खेला है. धवन 202 मैचों में 23 बार नाबाद रहे हैं. 
 

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2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

आरसीबी के स्टार ओपनर विराट कोहली 131 मैचों में 23 बार ही नॉटआउट रहे हैं और दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.क्रिस गेल

क्रिस गेल
3

पूर्व ओपनर क्रिस गेल ने आईपीएल में कई टीमों के लिए खेला हुआ है. गेल 123 मैचों में 15 बार नॉटआउट रहे हैं. 
 

4.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
4

पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर कई टीमों के लिए खेलते हुए 163 मैचों में 15 बार नॉटआउट रहे हैं. 
 

TRENDING NOW

5.अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे
5

केकेआर के ओपनर अजिंक्य रहाणे की टीमों के लिए खेलते हुए 131 मैचों में 15 बार ही नाबाद रहे हैं. 
 

6.केएल राहुल

केएल राहुल
6

दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर केएल राहुल आईपीएल में 106 मैचों में 14 बार नाबाद रहे हैं. 
 

7.गौतम गंभीर

गौतम गंभीर
7

पूर्व ओपनर गौतम गंभीर आईपीएल में 123 मैचों में 11 बार नाबाद लौटे हैं. 
 

8.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
8

पूर्व दिग्गज ओपनर सचिन तेंदुलकर का नाम भी लिस्ट में है. सचिन 74 मैचों में 10 बार नाबाद रहे हैं. 
 

9.शुभमन गिल

शुभमन गिल
9

गुजरात के ओपनर शुभमन गिल अब तक 99 मैचों में 9 बार नाबाद रहे हैं.
 

10.फाफ डु प्लेसिस

फाफ डु प्लेसिस
10

पूर्व स्टार ओपनर फाफ डु प्लेसिस आईपीएल में 120 मैचों में 8 बार नॉटआउट लौटे हैं.
 

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