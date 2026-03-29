T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं रोहित-विराट

2 . कीरोन पोलार्ड

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वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने टी20 की 652 की पारियों में 14482 रन बनाए हैं.

