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T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं रोहित-विराट

आईपीएल 2026 का आगाज हो गया है और रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं. ऐसे में आपको बताएंगे कि टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 29, 2026, 07:02 PM IST

1.क्रिस गेल

क्रिस गेल
1

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने टी20 की 455 पारियों में 14562 रन बनाए हैं. 
 

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2.कीरोन पोलार्ड

कीरोन पोलार्ड
2

वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने टी20 की 652 की पारियों में 14482 रन बनाए हैं. 
 

3.एलेक्स हेल्स

एलेक्स हेल्स
3

इंग्लैंड के दिग्गज ओपनर एलेक्स हेल्स ने टी20 की 523 पारियों में 14449 रन बनाए हैं. 
 

4.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
4

ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने टी20 की 432 पारियों में 14063 रन ठोके हैं. 
 

TRENDING NOW

5.जोस बटलर

जोस बटलर
5

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने अब तक टी20 की 464 पारियों में 13845 रन ठोके हैं. 
 

6.विराट कोहली

विराट कोहली
6

भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने टी20 की 398 पारियों में अब तक 13612 रन बनाए हैं. 
 

7.शोएब मलिक

शोएब मलिक
7

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शोएब मलिक ने टी20 की 515 पारियों में 13571 रन जड़े हैं. 
 

8.जेम्स विन्स

जेम्स विन्स
8

इंग्लैंड के जेम्स विन्स ने टी20 की 458 पारियों में 13102 रन ठोके हैं. 
 

9.क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक
9

साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने अब तक टी20 की 425 पारियों में 12322 रन बनाए हैं. 
 

10.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
10

भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा ने अब तक टी20 की 450 पारियों में 12248 रन ठोके हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.  
 

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