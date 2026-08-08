Test की चौथी पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

1 . शेन वॉर्न

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ऑस्ट्रेलिया के दिवगंत स्पिनर शेन वॉर्न का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट की चौथी पारी खेलते हुए 53 पारियों में 138 विकेट अपने नाम किए हैं.

