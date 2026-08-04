WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले 10 गेंदबाज, स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोहम्मद सिराज

1 . मिचेल स्टार्क

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ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज गेंजबाज मिचेल स्टार्क का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 16 पारियों में 46 विकेट अपने नाम किए हैं.

