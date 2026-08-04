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WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले 10 गेंदबाज, स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोहम्मद सिराज

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WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले 10 गेंदबाज, स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोहम्मद सिराज

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का सत्र खेला जा रहा है, जिसमें गेंदबाज दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजी की लिस्ट में भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं. आइए जानते हैं कि WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 04, 2026, 09:51 PM IST

1.मिचेल स्टार्क

मिचेल स्टार्क
1

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज गेंजबाज मिचेल स्टार्क का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 16 पारियों में 46 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

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2.जोश टंग

जोश टंग
2

इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज जोश टंग ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 18 पारियों में 45 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स
3

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 20 पारियों में कुल 39 विकेट झटके हैं. 
 

4.मोहम्मद सिराज

मोहम्मद सिराज
4

भारतीय स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 17 पारियों में 39 विकेट ही अपने नाम किए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.अल्जारी जोसेफ

अल्जारी जोसेफ
5

वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 13 पारियों में 33 विकेट चटकाए हैं. 
 

6.जेडन सील्स

जेडन सील्स
6

वेस्टइंडीज के स्टार गेंदबाज जेडन सील्स ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 22 पारियों में 33 विकेट ही लिए हैं. 
 

7.ब्रायडन कार्स

ब्रायडन कार्स
7

इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज ब्रायडन कार्स ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 17 पारियों में 31 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

8.साइमन हार्मर

साइमन हार्मर
8

साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 8 पारियों में 30 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

9.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
9

भारतीय दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 13 पारियों में 29 विकेट झटके हैं. 
 

10.जोफ्रा आर्चर

जोफ्रा आर्चर
10

इंग्लैंड के घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 14 पारियों में 29 विकेट चटकाए हैं. 
 

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