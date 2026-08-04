WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले 10 गेंदबाज, स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोहम्मद सिराज

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 04, 2026, 09:51 PM IST
1.मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज गेंजबाज मिचेल स्टार्क का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 16 पारियों में 46 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.जोश टंग
इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज जोश टंग ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 18 पारियों में 45 विकेट चटकाए हैं.
3.बेन स्टोक्स
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 20 पारियों में कुल 39 विकेट झटके हैं.
4.मोहम्मद सिराज
भारतीय स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 17 पारियों में 39 विकेट ही अपने नाम किए हैं.
5.अल्जारी जोसेफ
वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 13 पारियों में 33 विकेट चटकाए हैं.
6.जेडन सील्स
वेस्टइंडीज के स्टार गेंदबाज जेडन सील्स ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 22 पारियों में 33 विकेट ही लिए हैं.
7.ब्रायडन कार्स
इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज ब्रायडन कार्स ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 17 पारियों में 31 विकेट अपने नाम किए हैं.
8.साइमन हार्मर
साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 8 पारियों में 30 विकेट अपने नाम किए हैं.
9.जसप्रीत बुमराह
भारतीय दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 13 पारियों में 29 विकेट झटके हैं.
10.जोफ्रा आर्चर
इंग्लैंड के घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 14 पारियों में 29 विकेट चटकाए हैं.