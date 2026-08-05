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क्रिकेट

Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग

टेस्ट क्रिकेट में अब बल्लेबाज तेजी से रन बनाने लगे और खूब चौके छक्के भी जड़ने लगे हैं. लेकिन क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में पहले ऐसा नहीं होता था. ऐसे में आज आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के किन खिलाड़ियों ने जड़े हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 05, 2026, 06:32 PM IST

1.बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स
1

इंग्लैंड टीम के पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टेस्ट की 220 पारियों में सबसे ज्यादा 138 छक्के ठोके हैं. 
 

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2.ब्रेंडन मैकुलम

ब्रेंडन मैकुलम
2

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम दूसरे स्थान पर है. मैकुलम ने टेस्ट की 176 पारियों में 107 सिक्स लगाए हैं. 
 

3.एडम गिलक्रिस्ट

एडम गिलक्रिस्ट
3

ऑस्ट्रेलियाई पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने टेस्ट की 137 पारियों में 100 छक्के लगाए हैं. हालांकि, लिस्ट में सिर्फ तीन खिलाड़ियों ने 100 का आंकड़ा छुआ है. 
 

4.टिम साउदी

टिम साउदी
4

न्यूजीलैंड के दिग्गज गेंजबाज टिम साउदी का नाम भी लिस्ट में है. उन्होंने टेस्ट की 156 पारियों में 98 छक्के लगाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.क्रिस गेल

क्रिस गेल
5

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने टेस्ट की 182 पारियों में 98 छक्के ही लगाए हैं. 
 

6.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
6

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अब तक टेस्ट की 87 पारियों में 97 छक्के लगा दिए हैं. श्रीलंका टेस्ट सीरीज में पंत 3 छक्के लगाते ही 100 सिक्स अपने नाम कर लेंगे. 
 

7.जैक्स कैलिस

जैक्स कैलिस
7

साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने टेस्ट की 280 पारियों में 97 छक्के लगाए हैं. 
 

8.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
8

पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट की 180 पारियों में 91 छक्के ठोके हैं. 
 

9.एंजेलो मैथ्यूज

एंजेलो मैथ्यूज
9

श्रीलंका के दिग्गज ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट की 212 पारियों में 90 छक्के जड़े हैं. 
 

10.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
10

भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. उन्होंने 116 पारियों में 88 छक्के जड़े हैं. 
 

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