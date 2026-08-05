Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग

6 . ऋषभ पंत

6

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अब तक टेस्ट की 87 पारियों में 97 छक्के लगा दिए हैं. श्रीलंका टेस्ट सीरीज में पंत 3 छक्के लगाते ही 100 सिक्स अपने नाम कर लेंगे.

