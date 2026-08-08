Test में नंबर-4 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

1 . सचिन तेंदुलकर

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भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 275 पारियों में 13492 रन बनाए हैं.

