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क्रिकेट

Test में नंबर-4 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

क्रिकेट में मीडिल ऑर्डर बैटिंग यूनिट सभी टीमें मजबूत रखती है. खासकर टेस्ट क्रिकेट में. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 08, 2026, 10:37 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 275 पारियों में 13492 रन बनाए हैं. 
 

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2.महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने
2

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने का नाम दूसरे स्थान पर है. उन्होंने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 195 पारियों में 9509 रन ठोके हैं. 
 

3.जैक्स कैलिस

जैक्स कैलिस
3

साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 170 पारियों में 9033 रन बनाए हैं. 
 

4.जो रूट

जो रूट
4

इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने अब तक नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 187 पारियों में 8854 रन ठोके हैं. 
 

TRENDING NOW

5.विराट कोहली

विराट कोहली
5

पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 160 पारियों में 7564 रन बनाए हैं.
 

6.ब्रायन लारा

ब्रायन लारा
6

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 148 पारियों में 7535 रन बनाए हैं. 
 

7.रॉस टेलर

रॉस टेलर
7

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 174 पारियों में 7087 रन बनाए हैं. 
 

8.जावेद मियांदाद

जावेद मियांदाद
8

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 140 पारियों में 6925 रन ठोके थे. 
 

9.स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ
9

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अब तक नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 130 पारियों में 6773 रन अपने नाम किए हैं. 
 

10.मार्क वॉ

मार्क वॉ
10

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मार्क वॉ ने टेस्ट में नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 170 पारियों में 6662 रन बनाए है. 
 

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