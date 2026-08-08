Test में नंबर-4 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 08, 2026, 10:37 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 275 पारियों में 13492 रन बनाए हैं.
2.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने का नाम दूसरे स्थान पर है. उन्होंने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 195 पारियों में 9509 रन ठोके हैं.
3.जैक्स कैलिस
साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 170 पारियों में 9033 रन बनाए हैं.
4.जो रूट
इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने अब तक नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 187 पारियों में 8854 रन ठोके हैं.
5.विराट कोहली
पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 160 पारियों में 7564 रन बनाए हैं.
6.ब्रायन लारा
वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 148 पारियों में 7535 रन बनाए हैं.
7.रॉस टेलर
न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 174 पारियों में 7087 रन बनाए हैं.
8.जावेद मियांदाद
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 140 पारियों में 6925 रन ठोके थे.
9.स्टीव स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अब तक नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 130 पारियों में 6773 रन अपने नाम किए हैं.
10.मार्क वॉ
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मार्क वॉ ने टेस्ट में नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 170 पारियों में 6662 रन बनाए है.