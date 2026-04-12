IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में संजू सैमसन ने लगाई लंबी छलांग

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 12, 2026, 03:43 PM IST
1.विराट कोहली
आरसीबी के विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 262 पारियों में सबसे ज्यादा 8 शतक ठोके हैं.
2.जोस बटलर
गुजरात टाइटंस के जोस बटलर का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. बटलर ने 122 पारियों में 7 शतक ठोके हैं.
3.क्रिस गेल
पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल ने आईपीएल की 141 पारियों में 6 शतक अपने नाम किए हैं.
4.केएल राहुल
दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल ने आईपीएल की 139 पारियों में 5 सेंचुरी लगाई हैं.
5.शुभमन गिल
गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल की 117 पारियों में 4 शतक लगाए हैं.
6.शेन वॉटसन
पूर्व दिग्गज शेन वॉटसन ने आईपीएल की 141 पारियों में 4 शतक ही ठोके हैं.
7.संजू सैमसन
सीएसके के ओपनर संजू सैमसन ने आईपीएल की 176 पारियों में 4 शतक अपने नाम किए हैं.
8.डेविड वॉर्नर
पूर्व दिग्गज डेविड वॉर्नर ने आईपीएल की 184 पारियों में 4 शतक अपने नाम किए हैं.
9.एबी डिविलियर्स
आरसीबी के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने आईपीएल की 170 पारियों में 3 शतक जड़े हैं.
10.हाशिम अमला
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला ने आईपीएल की 16 पारियों में 2 शतक लगाए हैं.