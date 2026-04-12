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IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में संजू सैमसन ने लगाई लंबी छलांग

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IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में संजू सैमसन ने लगाई लंबी छलांग

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ने दिल्ली के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली है और आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है. आइए जानते हैं कि आईपीएल के इतिहास में अब तक किन 10 बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 12, 2026, 03:43 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

आरसीबी के विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 262 पारियों में सबसे ज्यादा 8 शतक ठोके हैं. 
 

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2.जोस बटलर

जोस बटलर
2

गुजरात टाइटंस के जोस बटलर का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. बटलर ने 122 पारियों में 7 शतक ठोके हैं. 
 

3.क्रिस गेल

क्रिस गेल
3

पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल ने आईपीएल की 141 पारियों में 6 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

4.केएल राहुल

केएल राहुल
4

दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल ने आईपीएल की 139 पारियों में 5 सेंचुरी लगाई हैं.
 

TRENDING NOW

5.शुभमन गिल

शुभमन गिल
5

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल की 117 पारियों में 4 शतक लगाए हैं. 
 

6.शेन वॉटसन

शेन वॉटसन
6

पूर्व दिग्गज शेन वॉटसन ने आईपीएल की 141 पारियों में 4 शतक ही ठोके हैं. 
 

7.संजू सैमसन

संजू सैमसन
7

सीएसके के ओपनर संजू सैमसन ने आईपीएल की 176 पारियों में 4 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

8.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
8

पूर्व दिग्गज डेविड वॉर्नर ने आईपीएल की 184 पारियों में 4 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

9.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
9

आरसीबी के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने आईपीएल की 170 पारियों में 3 शतक जड़े हैं. 
 

10.हाशिम अमला

हाशिम अमला
10

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला ने आईपीएल की 16 पारियों में 2 शतक लगाए हैं. 
 

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