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WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

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WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का सत्र खेला जा रहा है, जिसमें कई बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी WTC 2025-27 सत्र में कई शतक बनाए हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि WTC 2025-27 सत्र में किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं

मोहम्मद साबिर | Aug 04, 2026, 09:18 PM IST

1.शुभमन गिल

शुभमन गिल
1

भारतीय कप्तान शुभमन गिल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. गिल ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 सत्र की 14 पारियों में सबसे ज्यादा 5 शतक बनाए हैं. 
 

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2.जो रूट

जो रूट
2

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 25 पारियों में 5 ही शतक ठोके हैं. 
 

3.टॉम लैथम

टॉम लैथम
3

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज टॉम लैथम ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 12 पारियों में 4 शतक जमाए हैं. 
 

4.नजमुल हुसैन शांतो

नजमुल हुसैन शांतो
4

बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शांतो ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 8 पारियों में 3 शतक बनाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.डेवोन कॉनवे

डेवोन कॉनवे
5

न्यूजीजलैंड के दिग्गज बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 12 पारियों में 3 शतक ठोके हैं. 
 

6.ट्रेविस हेड

ट्रेविस हेड
6

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 16 पारियों में 3 सेंचुरी लगाई हैं. 
 

7.यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल
7

भारतीय युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 17 पारियों में 3 शतक ही लगाए हैं. 
 

8.केएल राहुल

केएल राहुल
8

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 17 पारियों में 3 शतक ठोके हैं. 
 

9.शाई होप

शाई होप
9

वेस्टइंडीज के शाई होप ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 20 पारियों में 3 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

10.पथुम निसांका

पथुम निसांका
10

श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज पथुम निसांका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 5 पारियों में 2 शतक जड़े हैं. 
 

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