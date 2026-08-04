WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 04, 2026, 09:18 PM IST
1.शुभमन गिल
भारतीय कप्तान शुभमन गिल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. गिल ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 सत्र की 14 पारियों में सबसे ज्यादा 5 शतक बनाए हैं.
2.जो रूट
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 25 पारियों में 5 ही शतक ठोके हैं.
3.टॉम लैथम
न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज टॉम लैथम ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 12 पारियों में 4 शतक जमाए हैं.
4.नजमुल हुसैन शांतो
बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शांतो ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 8 पारियों में 3 शतक बनाए हैं.
5.डेवोन कॉनवे
न्यूजीजलैंड के दिग्गज बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 12 पारियों में 3 शतक ठोके हैं.
6.ट्रेविस हेड
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 16 पारियों में 3 सेंचुरी लगाई हैं.
7.यशस्वी जायसवाल
भारतीय युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 17 पारियों में 3 शतक ही लगाए हैं.
8.केएल राहुल
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 17 पारियों में 3 शतक ठोके हैं.
9.शाई होप
वेस्टइंडीज के शाई होप ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 20 पारियों में 3 शतक अपने नाम किए हैं.
10.पथुम निसांका
श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज पथुम निसांका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की 5 पारियों में 2 शतक जड़े हैं.