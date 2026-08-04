WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

1 . शुभमन गिल

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भारतीय कप्तान शुभमन गिल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. गिल ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 सत्र की 14 पारियों में सबसे ज्यादा 5 शतक बनाए हैं.

