IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट कोहली से कितना पीछे हैं एमएस धोनी

1 . विराट कोहली

आरसीबी के विराट कोहली ने 2008 से 2025 तक 259 पारियों में 8661 रन बनाए हैं. विराट 8000 रन बनाने वाले पहले और इकलौते बल्लेबाज भी हैं.

