FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

US, कनाडा और मैक्सिको हैं विश्व कप मेजबान, 'फुटबॉल विश्व कप में नहीं खेलेगा ईरान', ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर बड़ी खबर, ईरान ने पहली बार माना मोजतबा घायल, ईरान के राष्ट्रपति के बेटे का बड़ा बयान | लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, ओम बिरला ही लोकसभा के स्पीकर बने रहेंगे, ईरान पर इजरायल का भीषण अटैक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Patna High Court ने जारी किया मजदूर भर्ती का फाइनल रिजल्ट, इस लिंक से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

Patna High Court ने जारी किया मजदूर भर्ती का फाइनल रिजल्ट, इस लिंक से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद Shivam Dube को ट्रेन से क्यों लौटना पड़ा घर? जानें क्या हुआ ऐसा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद Shivam Dube को ट्रेन से क्यों लौटना पड़ा घर? जानें क्या हुआ ऐसा

कितनी पावरफुल है मोजतबा खामेनेई की सुरक्षा में तैनात NOPO, क्यों कहा जाता है 'Black-Clad'?

कितनी पावरफुल है मोजतबा खामेनेई की सुरक्षा में तैनात NOPO, क्यों कहा जाता है 'Black-Clad'?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Top 5 Oil Exporters: ये देश तेल बेचकर भर रहे खजाना, जानें किस नंबर पर आता है US

Top 5 Oil Exporters: ये देश तेल बेचकर भर रहे खजाना, जानें किस नंबर पर आता है US

IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट कोहली से कितना पीछे हैं एमएस धोनी

IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट कोहली से कितना पीछे हैं एमएस धोनी

क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

HomePhotos

क्रिकेट

IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट कोहली से कितना पीछे हैं एमएस धोनी

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का आगाज कुछ दिन में ही होने वाला है. जल्दी ही बीसीसीआई आईपीएल 2026 के शेड्यूल का ऐलान करेगी. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल के इतिहास में किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 11, 2026, 06:12 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

आरसीबी के विराट कोहली ने 2008 से 2025 तक 259 पारियों में 8661 रन बनाए हैं. विराट 8000 रन बनाने वाले पहले और इकलौते बल्लेबाज भी हैं. 
 

Advertisement

2.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
2

रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के अलावा डेक्कन चार्जर्स के लिए भी आईपीएल खेला हुआ है. उन्होंने 267 पारियों में 7046 रन बनाए हैं.
 

3.शिखर धवन

शिखर धवन
3

शिखन धवन ने आईपीएल में दिल्ली, डेक्कन, मुंबई, पंजाब और हैदराबाद की टीमों के लिए खेलते हुए 221 पारियों में 6769 रन ठोके हैं. 
 

4.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
4

डेविड वॉर्नर ने दिल्ली और हैदराबाद के लिए खेलते हुए 184 पारियों में 6565 रन बनाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.सुरेश रैना

सुरेश रैना
5

सुरेश रैना ने चेन्नई और गुजरात लायंस के लिए खेलते हुए 200 पारियों में 5528 रन बनाए हैं. 
 

6.एमएस धोनी

एमएस धोनी
6

एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेलते हुए 242 पारियों में 5439 रन बनाए हैं. 
 

7.केएल राहुल

केएल राहुल
7

केएल राहुल ने दिल्ली, पंजाब, लखनऊ, आरसीबी और हैदराबाद के लिए खेलते हुए 136 पारियों में 5222 रन अपने नाम किए हैं. 
 

8.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
8

एबी डिविलियर्स ने दिल्ली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 170 पारियों में 5162 रन बनाए हैं. 
 

9.अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे
9

अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई, दिल्ली, केकेआर, राइजिंग पुणे और राजस्थान के लिए 183 पारियों में 5032 रन बनाए हैं. 
 

10.क्रिस गेल

क्रिस गेल
10

क्रिस गेल ने कोलकाता, पंजाब, आरसीबी के लिए खेलते हुए 141 पारियों में 4965 रन अपने नाम किया है. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Top 5 Oil Exporters: ये देश तेल बेचकर भर रहे खजाना, जानें किस नंबर पर आता है US
Top 5 Oil Exporters: ये देश तेल बेचकर भर रहे खजाना, जानें किस नंबर पर आता है US
IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट कोहली से कितना पीछे हैं एमएस धोनी
IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट कोहली से कितना पीछे हैं एमएस धोनी
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टोरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल
एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की गार पर रेस्टोरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल
दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत
दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
Budh Gochar: इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने  
इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने
Sheetala Ashtami Vrat Katha: शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद
शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद
Budh Gochar: बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
Shukra-Chandrama Gochar: शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
MORE
Advertisement