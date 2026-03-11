IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट कोहली से कितना पीछे हैं एमएस धोनी

US, कनाडा और मैक्सिको हैं विश्व कप मेजबान, 'फुटबॉल विश्व कप में नहीं खेलेगा ईरान', ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर बड़ी खबर, ईरान ने पहली बार माना मोजतबा घायल, ईरान के राष्ट्रपति के बेटे का बड़ा बयान | लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, ओम बिरला ही लोकसभा के स्पीकर बने रहेंगे, ईरान पर इजरायल का भीषण अटैक
मोहम्मद साबिर | Mar 11, 2026, 06:12 PM IST
1.विराट कोहली
आरसीबी के विराट कोहली ने 2008 से 2025 तक 259 पारियों में 8661 रन बनाए हैं. विराट 8000 रन बनाने वाले पहले और इकलौते बल्लेबाज भी हैं.
2.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के अलावा डेक्कन चार्जर्स के लिए भी आईपीएल खेला हुआ है. उन्होंने 267 पारियों में 7046 रन बनाए हैं.
3.शिखर धवन
शिखन धवन ने आईपीएल में दिल्ली, डेक्कन, मुंबई, पंजाब और हैदराबाद की टीमों के लिए खेलते हुए 221 पारियों में 6769 रन ठोके हैं.
4.डेविड वॉर्नर
डेविड वॉर्नर ने दिल्ली और हैदराबाद के लिए खेलते हुए 184 पारियों में 6565 रन बनाए हैं.
5.सुरेश रैना
सुरेश रैना ने चेन्नई और गुजरात लायंस के लिए खेलते हुए 200 पारियों में 5528 रन बनाए हैं.
6.एमएस धोनी
एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेलते हुए 242 पारियों में 5439 रन बनाए हैं.
7.केएल राहुल
केएल राहुल ने दिल्ली, पंजाब, लखनऊ, आरसीबी और हैदराबाद के लिए खेलते हुए 136 पारियों में 5222 रन अपने नाम किए हैं.
8.एबी डिविलियर्स
एबी डिविलियर्स ने दिल्ली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 170 पारियों में 5162 रन बनाए हैं.
9.अजिंक्य रहाणे
अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई, दिल्ली, केकेआर, राइजिंग पुणे और राजस्थान के लिए 183 पारियों में 5032 रन बनाए हैं.
10.क्रिस गेल
क्रिस गेल ने कोलकाता, पंजाब, आरसीबी के लिए खेलते हुए 141 पारियों में 4965 रन अपने नाम किया है.