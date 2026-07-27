तीन मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jul 27, 2026, 06:11 PM IST
1.कॉलिन मुनरो
न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज कॉलिन मुनरो का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 223 रन बना दिए थे.
2.डेविड वॉर्नर
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 217 रन बनाए थे.
3.हजरतुल्लाह जजई
अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजई ने आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 204 रन बनाए थे.
4.श्रेयस अय्यर
भारतीय टीम के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर है. उन्होंने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 204 रन ही बनाए थे.
5.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 203 रन ठोके थे.
6.विराट कोहली
भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 199 रन बनाए थे. अय्यर ने 6 साल बाद विराट का रिकॉर्ड तोड़ा था. अय्यर के अलावा कोई भी उनका ये रिकॉर्ड 10 साल में तोड़ नहीं सका है.
7.मिचेल मार्श
ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल मार्श ने 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 197 रन बना रहे हैं. मार्श ने 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 186 रन भी बनाए थे.
8.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 197 और 2021 में ही जिम्बाब्वे के खिलाफ 186 रन बनाए थे.
9.निकोलस पूरन
वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने 2022 में भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 184 रन बना डाले थे.
10.विराट कोहली
पूर्व भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने साल 2020 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 183 रन बनाए थे.