तीन मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

6 . विराट कोहली

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भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 199 रन बनाए थे. अय्यर ने 6 साल बाद विराट का रिकॉर्ड तोड़ा था. अय्यर के अलावा कोई भी उनका ये रिकॉर्ड 10 साल में तोड़ नहीं सका है.

