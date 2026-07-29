IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jul 29, 2026, 11:26 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट की 36 पारियों में 1995 रन बनाए हैं. साल 2010 से उनका ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है.
2.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने भारत के खिलाफ 28 पारियों में 1822 रन ठोके हैं.
3.राहुल द्रविड़
पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ 32 पारियों में 1508 रन अपने नाम किए थे.
4.कुमार संगकारा
श्रीलंका के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा ने भारत के खिलाफ 28 पारियों में 1352 रन बनाए थे.
5.अरविंद डी सिल्वा
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज अरविंद डी सिल्वा ने भारत के खिलाफ 32 पारियों में 1252 रन बनाए थे.
6.वीरेंद्र सहवाग
भारतीय पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंका के खिलाफ 18 पारियों में 1239 रन जड़े थे.
7.मोहम्मद अजहरुद्दीन
पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने श्रीलंका के खिलाफ 23 पारियों में 1215 रन बनाए थे.
8.विराट कोहली
भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 18 पारियों में 1085 रन बनाए हैं.
9.सौरव गांगुली
भारतीय पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने श्रीलंका के खिलाफ 24 पारियों में 1064 रन ठोके हैं.
10.एंजेलो मैथ्यूज
श्रीलंका के दिग्गज ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज ने भारत के खिलाफ 30 पारियों में 1051 ठोके हैं.