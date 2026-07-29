IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

1 . सचिन तेंदुलकर

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भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट की 36 पारियों में 1995 रन बनाए हैं. साल 2010 से उनका ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है.

