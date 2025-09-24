Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

CBSE Date Sheet 2026: 17 फरवरी से हो सकती है बोर्ड परीक्षा, CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं की Tentative Datesheet
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 24, 2025, 05:33 PM IST
1.कुलदीप यादव
भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 4 मैचों में 9 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.जुनैद सिद्दीक
यूएई के जुनैद सिद्दीक का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 3 मैचों में 9 विकेट चटकाए हैं.
3.वानिंदु हसरंगा
श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा भी इस लिस्ट में मौजूद है. उन्होंने 5 मैचों में 7 विकेट चटकाए हैं.
4.मुस्तफिजुर रहमान
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने 4 मैचों में 7 विकेट अपने नाम किए हैं और वो दूसरे स्थान पर हैं.
5.सैम अयूब
पाकिस्तान के सैम अूब ने 5 मैचों में 6 विकेट लिए हैं. हालांकि अयूब एक पार्ट-टाइम गेंदबाज हैं. ऐसे में पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज भी लिस्ट से बाहर हैं.