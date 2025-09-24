FacebookTwitterYoutubeInstagram
CBSE Date Sheet 2026: 17 फरवरी से हो सकती है बोर्ड परीक्षा, CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं की Tentative Datesheet

क्रिकेट

Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

एशिया कप 2025 तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ रहा है. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा. आज आपको बताएंगे कि अब तक किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 24, 2025, 05:33 PM IST

1.कुलदीप यादव

कुलदीप यादव
1

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 4 मैचों में 9 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

2.जुनैद सिद्दीक

जुनैद सिद्दीक
2

यूएई के जुनैद सिद्दीक का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 3 मैचों में 9 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.वानिंदु हसरंगा

वानिंदु हसरंगा
3

श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा भी इस लिस्ट में मौजूद है. उन्होंने 5 मैचों में 7 विकेट चटकाए हैं. 
 

4.मुस्तफिजुर रहमान

मुस्तफिजुर रहमान
4

बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने 4 मैचों में 7 विकेट अपने नाम किए हैं और वो दूसरे स्थान पर हैं. 
 

5.सैम अयूब

सैम अयूब
5

पाकिस्तान के सैम अूब ने 5 मैचों में 6 विकेट लिए हैं. हालांकि अयूब एक पार्ट-टाइम गेंदबाज हैं. ऐसे में पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज भी लिस्ट से बाहर हैं. 
 

