Leh Protest: लेह में हिंसक Gen Z Protest के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, युवाओं से की शांति की अपील

Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

'भारत में काम करने के लिए मानने होंगे देश के कानून', हाईकोर्ट से X को बड़ा झटका, कोर्ट ने याचिका की खारिज

Cheapest Bikes: बंपर माइलेज के साथ 100000 से कम में मिल जाएंगी ये बाइक्स, नई नौकरी वालों के लिए हैं बेस्ट

ICC ने USA क्रिकेट की सदस्यता को किया निलंबित, सामने आई बड़ी वजह

रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट

Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth

₹4 लाख की नौकरी या ₹10 लाख की गुलामी? भारतीय कंपनी की शर्तों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल

95 साल पुरानी दिल्ली की लाहौरी गेट हवेली अब खुद सुनाएगी अपनी कहानी, बनने जा रहा शानदार म्यूजियम

फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर को हुई थी और अब टूर्नामेंट में अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ रहा है. इस बीच हम बताएंगे कि एशिया कप 2025 में अब तक किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. यहां आप टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Sep 24, 2025, 05:17 PM IST

1.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
1

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में अब तक 4 पारियों में सबसे ज्यादा 173 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक ठोका है. 
 

2.साहिबजादा फरहान

साहिबजादा फरहान
2

साहिबजादा फरहान ने एशिया कप 2025 में दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 5 पारियों में 156 रन बनाए हैं. 
 

3.पथुम निसांका

पथुम निसांका
3

श्रीलंका के पथुम निसांका ने एशिया कप 2025 में 5 मैचों में अब तक 154 रन बनाए हैं. 
 

4.तौहीद हृदोय

तौहीद हृदोय
4

बांग्लादेश के तौहीद हृदोय ने एशिया कप 2025 में अब तक 4 मैचों में 127 रन जड़े हैं. 
 

5.कुसल मेंडिस

कुसल मेंडिस
5

श्रीलंका के कुसल मेंडिस का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. उन्होंने 5 मैचों में 122 रन ठोके हैं. 
 

