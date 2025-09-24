Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Leh Protest: लेह में हिंसक Gen Z Protest के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, युवाओं से की शांति की अपील
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 24, 2025, 05:17 PM IST
1.अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में अब तक 4 पारियों में सबसे ज्यादा 173 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक ठोका है.
2.साहिबजादा फरहान
साहिबजादा फरहान ने एशिया कप 2025 में दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 5 पारियों में 156 रन बनाए हैं.
3.पथुम निसांका
श्रीलंका के पथुम निसांका ने एशिया कप 2025 में 5 मैचों में अब तक 154 रन बनाए हैं.
4.तौहीद हृदोय
बांग्लादेश के तौहीद हृदोय ने एशिया कप 2025 में अब तक 4 मैचों में 127 रन जड़े हैं.
5.कुसल मेंडिस
श्रीलंका के कुसल मेंडिस का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. उन्होंने 5 मैचों में 122 रन ठोके हैं.