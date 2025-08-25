एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल मुकाबला हारने वाले टीमें, देखें किस नंबर है भारत-पाकिस्तान

Test मैच की एक पारी में 600 से ज्यादा गेंदें खेलने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने खेली थी 847 बॉल
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 25, 2025, 04:36 PM IST
1.श्रीलंका क्रिकेट टीम
श्रीलंका की टीम ने एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल खेले हैं, जिसमें से टीम को सबसे ज्यादा हार भी मिली है. टीम ने कुल 6 फाइनल मुकाबलों में हार का सामना किया है.
2.भारतीय क्रिकेट टीम
टीम इंडिया का नाम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. टीम इंडिया ने एशिया कप के इतिहास में कुल 3 बार फाइनल मैच में शिकस्त मिली है.
3.पाकिस्तान क्रिकेट टीम
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप के इतिहास में कुल 3 फाइनल मुकाबले हारे हैं. पाकिस्तान लिस्ट में तीसरे स्थान पर है.
4.बांग्लादेश क्रिकेट टीम
बांग्लादेश की टीम का नाम भी लिस्ट में शामिल है. टीम ने एशिया कप के इतिहास में 3 फाइनल मैच हारे हैं.
5.इन टीमों ने नहीं खेला अब तक फाइनल
आपको बता दें कि एशिया कप में ऐसी भी कई टीमों है, जिन्होंने अभी तक कोई भी फाइनल नहीं खेला है. इसमें अफगानिस्तान, नेपाल, हॉगकॉग और यूएई का नाम शामिल है.