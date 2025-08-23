एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, टीम इंडिया नहीं ये टीम है टॉप पर

Gia Manek wedding: स्टार प्लस की संस्कारी 'गोपी बहू' बनी दुल्हन, कौन हैं वरुण जैन जिनके संग शादी की तस्वीरें हो रहीं वायरल
मोहम्मद साबिर | Aug 23, 2025, 04:51 PM IST
1.श्रीलंका
श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने एशिया कप के इतिहास में 12 बार फाइनल मुकाबला खेला है. लंका ने कुल 6 बार खिताब भी अपने नाम किया है.
2.टीम इंडिया
भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के इतिहास में 11 बार फाइनल खेला है, जिसमें से टीम ने 8 बार टाइटल अपने नाम किया है.
3.पाकिस्तान
पाकिस्तान की टीम इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. पाकिस्तान ने एशिया कप के इतिहास में 5 बार फाइनल खेला है, जिसमें से टीम ने दो बार जीत मिली है.
4.बांग्लादेश
बांग्लादेश की टीम ने एशिया कप के इतिहास में कुल 3 बार फाइनल खेला है. हालांकि टीम को अब तक एक भी जीत नहीं मिली है.
5.अफगानिस्तान
अफगानिस्तान की टीम समेत नेपाल, यूएई और हॉग-कॉग ने एशिया कप के इतिहास में कभी भी फाइनल में जगह बनाई है.