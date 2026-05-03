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पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा

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पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा

आईपीएल 2026 अपने अंत की और तेजी से बढ़ रहा है. आईपीएल के 19वें सीजन का फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा. लेकिन बुरी खबर ये है कि इस बार फाइनल में कुछ विदेशी खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे? इसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ है.

मोहम्मद साबिर | May 03, 2026, 07:19 PM IST

1.पाकिस्तान की वजह से आईपीएल फाइनल नहीं खेल पाएंगे विदेशी खिलाड़ी?

पाकिस्तान की वजह से आईपीएल फाइनल नहीं खेल पाएंगे विदेशी खिलाड़ी?
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हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का ऐलान किया है. पाकिस्तान प्रीमियर लीग के बाद ये वनडे सीरीज खेली जानी है. ऐसे में आईपीएल से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आईपीएल फाइनल नहीं खेल पाएंगे. 
 

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2.कब खेली जाएगी पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज?

कब खेली जाएगी पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज?
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पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 31 मई से होगा. पहली मैच लाहौर में 31 मई को खेला जाएगा. दूसरा मुकाबला 2 जून और तीसरा मैच 4 जून को खेला जाएगा. 
 

3.कब खेला जाएगा आईपीएल फाइनल?

कब खेला जाएगा आईपीएल फाइनल?
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आईपीएल के 19वें सीजन का फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा. ऐसे में इसी दिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे खेला जाएगा. ये सीरीज इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है. इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपनी टॉप टीम पाकिस्तान भेज सकता है. 
 

4.कौनसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आईपीएल फाइनल से हो सकते हैं बाहर?

कौनसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आईपीएल फाइनल से हो सकते हैं बाहर?
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आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस और ट्रेविस हेड खेल रहे हैं. ऐसे में अगर उनकी टीम फाइनल में जाती है, तो वो बाहर हो सकते हैं. इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल स्टार्क भी हैं और उनकी टीम फाइनल में गई, तो स्टार्क बाहर हो सकते हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जोश हेजलवुड खेल रहे हैं और आरसीबी फाइनल खेलती है, तो वो बाहर हो सकते हैं. 
 

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