पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा

4 . कौनसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आईपीएल फाइनल से हो सकते हैं बाहर?

4

आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस और ट्रेविस हेड खेल रहे हैं. ऐसे में अगर उनकी टीम फाइनल में जाती है, तो वो बाहर हो सकते हैं. इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल स्टार्क भी हैं और उनकी टीम फाइनल में गई, तो स्टार्क बाहर हो सकते हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जोश हेजलवुड खेल रहे हैं और आरसीबी फाइनल खेलती है, तो वो बाहर हो सकते हैं.

