IND vs AUS: विराट कोहली-रोहित शर्मा को मैदान पर कब देख पाएंगे फैंस? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी
संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर अनिश्चित काल के लिए लगा विराम, श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने बताई वजह
Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट
Rohit Sharma के बाद अब सूर्यकुमार यादव की बारी? छिनेगी टी20 की कप्तानी, चीफ सेलेक्टर का बड़ा खुलासा
गरीबी ने छीनी नींद तो कोविड ने छीन लिया परिवार, संघर्षों की आग में तपकर यूं सरकारी शिक्षक बना यह शख्स
Darjeeling Landslide: दार्जिलिंग में भारी बारिश से मची तबाही, पुल हादसे में 17 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर
Bihar Election 2025: कब तक होंगे बिहार में चुनाव, CEC ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ कर दिया साफ, कहीं ये बड़ी बातें
Bigg Boss 19 में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! इस फेमस क्रिकेटर की बहन लेगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, पलट देगी पूरा गेम
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 05, 2025, 04:23 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर वनडे में तीन बार 99 रनों पर आउट हुए हैं. ये तीनों साल 2007 में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ हुए थे.
2.क्रिस श्रीकांत
क्रिस श्रीकांत का नाम भी इस लिस्ट में हैं. वो 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ 99 रनों पर आउट हो गए थे.
3.वीवीएस लक्ष्मण
वीवीएस लक्ष्मण का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. वो साल 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 99 रनों पर पवेलियन लौट गए थे.
4.राहुल द्रविड़
राहुल द्रविड़ का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है. वो साल 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ 99 रन पर आउट हुए थे.
5.विराट कोहली
विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2013 में 99 रनों पर आउट हो गए थे और अपने शतक से चूक गए थे.
6.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. रोहित ऑस्ट्रलिया के खिलाफ साल 2016 में 99 रन पर आउट हो चुके हैं.