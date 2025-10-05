FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

क्रिकेट

क्रिकेट

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत

वनडे क्रिकेट में शतकों की बात होती है, तो सबसे पहले विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की याद आती है. लेकिन आज हम उन भारतीय खिलाड़ियों की बात करने जा रहे हैं, जो वनडे में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट हुए हैं. अब तक केवल 6 ही भारतीय 99 रन पर आउट हो चुके हैं.

मोहम्मद साबिर | Oct 05, 2025, 04:23 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर वनडे में तीन बार 99 रनों पर आउट हुए हैं. ये तीनों साल 2007 में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ हुए थे.
 

2.क्रिस श्रीकांत

क्रिस श्रीकांत
2

क्रिस श्रीकांत का नाम भी इस लिस्ट में हैं. वो 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ 99 रनों पर आउट हो गए थे. 
 

3.वीवीएस लक्ष्मण

वीवीएस लक्ष्मण
3

वीवीएस लक्ष्मण का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. वो साल 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 99 रनों पर पवेलियन लौट गए थे. 
 

4.राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़
4

राहुल द्रविड़ का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है. वो साल 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ 99 रन पर आउट हुए थे. 
 

5.विराट कोहली

विराट कोहली
5

विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2013 में 99 रनों पर आउट हो गए थे और अपने शतक से चूक गए थे. 
 

6.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
6

रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. रोहित ऑस्ट्रलिया के खिलाफ साल 2016 में 99 रन पर आउट हो चुके हैं. 
 

