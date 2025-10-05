गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप

1 . गेंद का वजन

महिला और पुरुष क्रिकेट में गेंद के वजन का अंतर रहता है. पुरुष में गेंद का वजन 156 से 163 ग्राम के बीच होता है, जबकि महिला क्रिकेट में गेंद का वजन 140 से 151 ग्राम के बीच होता है. पुरुष की तुलना में महिला क्रिकेट की गेंद हल्की होती है.

