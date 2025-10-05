गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 05, 2025, 07:33 PM IST
1.गेंद का वजन
महिला और पुरुष क्रिकेट में गेंद के वजन का अंतर रहता है. पुरुष में गेंद का वजन 156 से 163 ग्राम के बीच होता है, जबकि महिला क्रिकेट में गेंद का वजन 140 से 151 ग्राम के बीच होता है. पुरुष की तुलना में महिला क्रिकेट की गेंद हल्की होती है.
2.30-यार्ड सर्कल की दूरी
पुरुष और महिला क्रिकेट में यार्ड सर्कल की दूरी में भी फर्क रहता है. पुरुष में इसकी दूरी 30 गज या करीब 27.4 मीटर होती है, जबकि महिला क्रिकेट में 25 गज या 23 मीटर होती होती है.
3.बाउंड्री की लंबाई
पुरुष और महिला क्रिकेट में बाउंड्री की लंबाई का अंतर तो सभी को पता ही होगा. मेंस क्रिकेट में बाउंड्री लगभग 59.44 से 82.30 मीटर तक हो सकती है. वहीं महिला क्रिकेट में बाउंड्री 50 से 65 मीटर के बीच होती है.
4.बल्ले का वजन
महिला और पुरुष क्रिकेट में गेंद के अलावा बल्ले का भी फर्क होता है. पुरुष भारी बल्ला और महिला हल्का बल्ला इस्तेमाल करती हैं. पुरुष क्रिकेट में बल्ले का वजन करीब 1.20 किलोग्राम से अधिक हो सकता है. वहीं महिला में 1.10 किलोग्राम तक बल्ला इस्तेमाल करती हैं.
5.टेस्ट मैच में है बड़ा अंतर
पुरुष क्रिकेट में टेस्ट मैच 5 दिन तक खेला जाता है. लेकिन महिला क्रिकेट में ऐसा नहीं है. पुरुष क्रिकेट की तुलना में महिलाए केवल 4 दिन का टेस्ट मैच खेलती हैं. इतना ही नहीं पुरुष के मामले में प्रतिदिन ओवरों की संख्या भी महिलाओं के कम होते हैं.