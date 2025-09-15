Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली

Vastu Tips: किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 15, 2025, 05:25 PM IST
1.सुनील गावस्कर
सुनील गावस्कर भारत को एशिया कप का खिताब दिलाने वाले पहले खिलाड़ी हैं. गावस्कर की कप्तानी में टीम इंडिया ने 1984 में एशिया कप जीता था.
2.दिलीप वेंगसरकर
दिलीप वेंगसरकर की कप्तानी में टीम इंडिया ने साल 1988 में एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था.
3.मोहम्मद अजहरुद्दीन
मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में भारत ने 1990-91 में एशिया कप का खिताब जीता था और टीम इंडिया का ये तीसरा टाइटल था.
4.मोहम्मद अजहरुद्दीन
उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने साल 1995 में एशिया कप की ट्रॉफी जीती था.
5.एमएस धोनी
एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने साल 2010 में एशिया कप का खिताब जीता था.
6.एमएस धोनी
एमएस धोनी की ही कप्तानी में भारत ने 2016 एशिया कप भी जीता था.
7.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा का नाम भी लिस्ट में मौजूद है. रोहित की कप्तानी में भारत ने साल 2018 में एशिया कप अपने नाम किया था.
8.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने साल 2023 का खिताब भी जीता था.