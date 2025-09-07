Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में ये 6 बल्लेबाज करेंगे धांसू प्रदर्शन, लिस्ट में दो भारतीय का नाम

Hockey Asia Cup 2025 Final: टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, फाइनल में साउथ कोरिया को रौंदा
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 07, 2025, 09:40 PM IST
1.सूर्यकुमार यादव
भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. सूर्या एशिया कप 2025 में रनों का अंबार लगा सकते हैं.
2.रहमानुल्लाह गुरबाज
अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज भी इस लिस्ट में मौजूद है. गुरबाज एशिया कप 2025 में रनों का अंबार लगा सकते हैं.
3.कुसल मेंडिस
श्रीलंका के कुसल मेंडिस भी एशिया कप 2025 में रनों का अंबार लगा सकते हैं. मेंडिस का नाम भी इस लिस्ट में हैं.
4.अभिषेक शर्मा
भारत के अभिषेक शर्मा अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. अभिषेक इस एशिया कप 2025 में दमदार प्रदर्शन करते हुए रनों का अंबार लगा सकते हैं.
5.सलमान आगा
पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा एशिया कप 2025 में रनों का अंबार लगा सकते हैं.
6.लिटन दास
बांग्लादेश के लिटन दास का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. दास एशिया कप 2025 में रनों का अंबार लगा सकते हैं.