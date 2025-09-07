Hockey Asia Cup 2025 Final: टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, फाइनल में साउथ कोरिया को रौंदा
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में ये 6 बल्लेबाज करेंगे धांसू प्रदर्शन, लिस्ट में दो भारतीय का नाम
एलन मस्क ने क्यों रखा अपनी कंपनी का नाम Tesla? जानें क्या होता है इसका मतलब
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में धमाल मचाएंगे ये 6 गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन प्लेयर्स का नाम
Rashifal 6 September 2025: मिथुन और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
US: टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप से मिले जेसन मिलर, जानें भारत सरकार से उनका क्या है कनेक्शन
'बेटी के लिए तो सरकारी दामाद ही लाऊंगा..' आखिर क्यों पेरेंट्स स्टार्टअप सीईओ से बेहतर सरकारी कर्मचारी को मानते हैं?
'ये क्या कर दिया भाई...', रील बनाने के चक्कर में शख्स ने मेट्रो की छत ही उखाड़ दी, वायरल हुआ VIDEO
Asia Cup 2025 में नहीं होगा टीम इंडिया की जर्सी पर कोई स्पॉन्सर, Dream11 के बाद अभी तक नहीं हुई डील; देखें Video
इस एक्टर के साथ अंधाधुन फायरिंग करते नजर आए एमएस धोनी, Video में देखें माही का खतरनाक लुक
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 07, 2025, 08:57 PM IST
1.जसप्रीत बुमराह
भारत के दिग्गज जसप्रीत बुमराह का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. बुमराह पर कोई शक नहीं है. बुमराह इस बार भी दमदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं.
2.शाहीन अफरीदी
पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म बॉलर शाहीन अफरीदी का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. शाहीन पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में एक बेस्ट गेंदबाजों में से एक हैं. एशिया कप 2025 में शाहीन अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.
3.अर्शदीप सिंह
भारत के एक और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम भी इसमें है. टी20 क्रिकेट में अर्शदीप सिंह काफी शानदार गेंदबाज हैं और वो एशिया कप में भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं.
4.राशिद खान
अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान बतौर कप्तान इस टूर्नामेंट में खेलेंगे. राशिद एशिया कप 2025 में धांसू गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं. अक्सप राशिद अपनी फिरकी से दिग्गजों को नचाते हैं.
5.मुस्तफिजुर रहमान
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान का नाम भी इस लिस्ट में है. मुस्तफिजुर रहमान एशिया कप 2025 में दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं.
6.मथीशा पथिराना
श्रीलंका के मथीशा पथिराना अपनी टीम ही नहीं बल्कि एशिया कप 2025 के दमदार गेंदबाजों कर सकते हैं. पथिराना दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं और एशिया कप में महफिल लूट सकते हैं.