Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, लिस्ट में पाकिस्तान समेत भारतीय खिलाड़ी का नाम

1 . अल्लाह गजनफर

1

अफगानिस्तान के अल्लाह गजनफर का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. गजनफर एशिया कप में सबसे युवा खिलाड़ी है. उनकी उम्र सिर्फ 19 साल है.

