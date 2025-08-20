Twitter
Advertisement
Headlines

इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट

Rashifal 21 August 2025: इन लोगों पर पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज का मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं

Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली से भी आगे है ये बल्लेबाज

Asia Cup 2025: इस दिग्गज की वजह से शुभमन गिल को मिली है उपकप्तानी, जानिए क्या है पूरा माजरा

हमले के बाद दिल्ली CM Rekha Gupta का पहला स्टेटमेंट, कहा- ऐसे हमले मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकते

Google Pixel 10 Series का इंतज़ार कर रहें हैं तो जान लें कितनी होगी कीमत? Pixel Watch 4 का रेट भी जान लें

Constitutional Amendment Bill: क्या है 130वां संविधान संशोधन बिल? जिसमें जेल जाने वाले CM और मंत्रियों पर गिरेगी गाज, ममता ने बताया- लोकतंत्र की हत्या

इस खिलाड़ी की वजह से इतिहास का पहला टेस्ट जीत पाया था भारत, 1 से 11 हर नंबर पर बैटिंग की, जानिए कहानी...

'किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं', इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा क्यों कहा?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 21 August 2025: इन लोगों पर पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज का मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज का मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Asia Cup 2025: इस दिग्गज की वजह से शुभमन गिल को मिली है उपकप्तानी, जानिए क्या है पूरा माजरा

Asia Cup 2025: इस दिग्गज की वजह से शुभमन गिल को मिली है उपकप्तानी, जानिए क्या है पूरा माजरा

हमले के बाद दिल्ली CM Rekha Gupta का पहला स्टेटमेंट, कहा- ऐसे हमले मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकते

हमले के बाद दिल्ली CM Rekha Gupta का पहला स्टेटमेंट, कहा- ऐसे हमले मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकते

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट

इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट

Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं

Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं

Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली से भी आगे है ये बल्लेबाज

Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली से भी आगे है ये बल्लेबाज

HomePhotos

क्रिकेट

Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं

आज तक कई विकेटकीपर्स ने अपना दम दिखाया है. आज हम उन 5 विकेटकीपर्स की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. लिस्ट में एक भी भारती खिलाड़ी शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Aug 20, 2025, 08:53 PM IST

1.एलेक स्टीवर्ट

एलेक स्टीवर्ट
1

इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक स्टीवर्ट ने टेस्ट में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 22 पारियों में सबसे ज्यादा 641 रन बनाए हैं. 
 

Advertisement

2.जॉन वेट

जॉन वेट
2

साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज जॉन वेट ने टेस्ट में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 11 पारियों में 445 रन ठोके हैं. 
 

3.दिनेश चंडीमल

दिनेश चंडीमल
3

श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश चंडीमल ने टेस्ट में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 8 पारियों में 234 रन ठोके हैं. 
 

4.क्लाइड वॉलकॉट

क्लाइड वॉलकॉट
4

वेस्टइंडीज के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज क्लाइड वॉलकॉट ने टेस्ट में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 1 पारी में 152 रन बनाए हैं.
 

TRENDING NOW

5.इम्तियाज अहमद

इम्तियाज अहमद
5

पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज इम्तियाज अहमद ने टेस्ट में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 8 पारियों में 147 रन बनाए हैं.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Cashews Benefits: सुबह खाली पेट खा लिए काजू तो मोटापे से लेकर बैड कोलेस्ट्रॉल की हो जाएगी छुट्टी, मिलेंगे ये कई फायदे
सुबह खाली पेट खा लिए काजू तो मोटापे से लेकर बैड कोलेस्ट्रॉल की हो जाएगी छुट्टी, मिलेंगे ये कई फायदे
Sleeping Effects: रात में इतने घंटे की नींद आपके दिल को रखेंगी हेल्दी, ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट अटैक का कम हो जाएगा रिस्क
रात में इतने घंटे की नींद आपके दिल को रखेंगी हेल्दी, ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट अटैक का कम हो जाएगा रिस्क
Chalazion Causes: आंखों की पलकों पर क्यों होती है गांठ? जानें कारण और बचाव के उपाय
Chalazion Causes: आंखों की पलकों पर क्यों होती है गांठ? जानें कारण और बचाव के उपाय
IPL 2025 में नहीं खेलेगा इंग्लैंड का ये धाकड़ ऑलराउंडर, बैन से डरकर लिया फैसला!
IPL 2025 में नहीं खेलेगा इंग्लैंड का ये धाकड़ ऑलराउंडर, बैन से डरकर लिया फैसला!
एक पाव आलू हुआ चोरी तो बुला ली पुलिस, सोशल मीडिया पर मजेदार Video Viral
एक पाव आलू हुआ चोरी तो बुला ली पुलिस, सोशल मीडिया पर मजेदार Video Viral
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट
Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं
Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं
Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली से भी आगे है ये बल्लेबाज
Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली से भी आगे है ये बल्लेबाज
Google Pixel 10 Series का इंतज़ार कर रहें हैं तो जान लें कितनी होगी कीमत? Pixel Watch 4 का रेट भी जान लें
Google Pixel 10 Series का इंतज़ार कर रहें हैं तो जान लें कितनी होगी कीमत? Pixel Watch 4 का रेट भी जान लें
इस खिलाड़ी की वजह से इतिहास का पहला टेस्ट जीत पाया था भारत, 1 से 11 हर नंबर पर बैटिंग की, जानिए कहानी...
इस खिलाड़ी की वजह से इतिहास का पहला टेस्ट जीत पाया था भारत, 1 से 11 हर नंबर पर बैटिंग की, जानिए कहानी...
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE