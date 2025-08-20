Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं

इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 20, 2025, 08:53 PM IST
1.एलेक स्टीवर्ट
इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक स्टीवर्ट ने टेस्ट में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 22 पारियों में सबसे ज्यादा 641 रन बनाए हैं.
2.जॉन वेट
साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज जॉन वेट ने टेस्ट में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 11 पारियों में 445 रन ठोके हैं.
3.दिनेश चंडीमल
श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश चंडीमल ने टेस्ट में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 8 पारियों में 234 रन ठोके हैं.
4.क्लाइड वॉलकॉट
वेस्टइंडीज के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज क्लाइड वॉलकॉट ने टेस्ट में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 1 पारी में 152 रन बनाए हैं.
5.इम्तियाज अहमद
पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज इम्तियाज अहमद ने टेस्ट में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 8 पारियों में 147 रन बनाए हैं.