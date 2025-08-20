Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं

1 . एलेक स्टीवर्ट

1

इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक स्टीवर्ट ने टेस्ट में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 22 पारियों में सबसे ज्यादा 641 रन बनाए हैं.

