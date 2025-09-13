T20I में सबसे बड़ा टोटल करने वाले 5 टीमें, इन तीन टीमों ने बना डाला 300 से ज्यादा का स्कोर

Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 13, 2025, 07:05 PM IST
1.जिम्बाब्वे
जिम्बाब्वे की टीम ने साल 2024 में गाम्बिया के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल स्कोर बनाया है. जिम्बाब्वे ने 344 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, जो इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है.
2.नेपाल
नेपाल क्रिकेट टीम ने 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं और टीम दूसरे स्थान पर हैं.
3.इंग्लैंड
इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में टी20 इंटरनेशनल का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बना डाला है. इंग्लैंड ने 304 रन बना दिए थे.
4.भारतीय टीम
टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ साल 2024 में 297 रनों का स्कोर बना दिया था और टीम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.जिम्बाब्वे
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने सेशेल्स के खिलाफ 2024 में 286 रनों का स्कोर बनाया था. लिस्ट में टीम का नाम दूसरी बार है.
6.भारतीय टीम
भारतीय टीम ने दो बार ये कारनामा किया है. टीम इंडिया ने दूसरी बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2024 में 283 रनों का स्कोर कर दिया था.