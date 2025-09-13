T20I में सबसे बड़ा टोटल करने वाले 5 टीमें, इन तीन टीमों ने बना डाला 300 से ज्यादा का स्कोर

1 . जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे की टीम ने साल 2024 में गाम्बिया के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल स्कोर बनाया है. जिम्बाब्वे ने 344 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, जो इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है.

