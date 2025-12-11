FacebookTwitterYoutubeInstagram
Aaj ka Mausam: कड़ाके की ठंड की बीच बर्फबारी का कहर, जानिए दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक का मौसम

नेहरू को 2 वोट मिले फिर भी बन गए प्रधानमंत्री, जानें क्या था 1952 के आम चुनाव का वो किस्सा?

Cortisol Level: हर छोटी बात पर लेते हैं तनाव? रोज रात में इन ड्रिंक्स को पीकर सोने से कम होगा स्ट्रेस हॉर्मोन

IPL में रिलीज हुए तो इन 5 दिग्गजों ने ले लिया संन्यास, लिस्ट में सभी महान खिलाड़ी

Dhurandhar के लिए रणवीर सिंह ने वसूली थी सबसे मोटी फीस, अक्षय खन्ना-अर्जुन रामपाल के हाथ लगे सिर्फ चिल्लर!

2025 में 10,000 से सस्ते इन स्मार्टफोन का दिखा क्रेज, किफायती दाम में मिलते हैं दमदार फीचर्स

Photos

क्रिकेट

क्रिकेट

IPL में रिलीज हुए तो इन 5 दिग्गजों ने ले लिया संन्यास, लिस्ट में सभी महान खिलाड़ी

इस बार आईपीएल 2026 ऑक्शन 16 दिसंबर 2025 को अबु धाबी में आयोजित होगी. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल में टीमों द्वारा रिलीज करने के बाद किन क्रिकेटर्स ने संन्यास ले लिया और आईपीएल को अलविदा कह दिया है. लिस्ट में कई महान प्लेयर्स मौजूद हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 11, 2025, 07:00 AM IST

1.मोहित शर्मा

मोहित शर्मा
1

भारत के मोहित शर्मा को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 के लिए रिलीज कर दिया था. लेकिन फिर मोहित ने आईपीएल से संन्यास ले लिया. 
 

2.केन विलियमसन

केन विलियमसन
2

न्यूजीलैंड के दिग्गज प्लेयर केन विलियमसन को आईपीएल 2025 में कोई खरीददार नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में अपना नाम नहीं दिया है. 2025 में उन्होंने टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. 
 

3.आंद्रे रसेल

आंद्रे रसेल
3

वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले रिलीज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने आईपीएल से संन्यास ही ले लिया. 
 

4.कीरोन पोलार्ड

कीरोन पोलार्ड
4

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने साल 2022 में आईपीएल से संन्यास ले लिया था. एमआई ने उन्हें रिटेन नहीं किया था, जिसके बाद पोलार्ड ने ये फैसला लिया था. 
 

5.सुरेश रैना

सुरेश रैना
5

मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले सुरेश रैना ने कई सालों तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला हुआ है. लेकिन फिर 2022 ऑक्शन से पहले रैना को सीएसके ने रिलीज कर दिया था. फिर रैना ने आईपीएल से संन्यास ले लिया था. 
 

