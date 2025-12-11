IPL में रिलीज हुए तो इन 5 दिग्गजों ने ले लिया संन्यास, लिस्ट में सभी महान खिलाड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 11, 2025, 07:00 AM IST
1.मोहित शर्मा
भारत के मोहित शर्मा को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 के लिए रिलीज कर दिया था. लेकिन फिर मोहित ने आईपीएल से संन्यास ले लिया.
2.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के दिग्गज प्लेयर केन विलियमसन को आईपीएल 2025 में कोई खरीददार नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में अपना नाम नहीं दिया है. 2025 में उन्होंने टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.
3.आंद्रे रसेल
वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले रिलीज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने आईपीएल से संन्यास ही ले लिया.
4.कीरोन पोलार्ड
वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने साल 2022 में आईपीएल से संन्यास ले लिया था. एमआई ने उन्हें रिटेन नहीं किया था, जिसके बाद पोलार्ड ने ये फैसला लिया था.
5.सुरेश रैना
मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले सुरेश रैना ने कई सालों तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला हुआ है. लेकिन फिर 2022 ऑक्शन से पहले रैना को सीएसके ने रिलीज कर दिया था. फिर रैना ने आईपीएल से संन्यास ले लिया था.