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करोड़ों की घड़ियों के दीवाने हैं ये 5 स्टार क्रिकेटर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

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क्रिकेट

करोड़ों की घड़ियों के दीवाने हैं ये 5 स्टार क्रिकेटर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

दुनियाभर में ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं, जिन्हें करोड़ों की घड़ियां पहनने का शौक है. ऐसे में आज हम भी आपको 5 सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले 5 क्रिकेटर्स के बारे में बताने वाले हैं. एक-एक घड़ी की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. 

मोहम्मद साबिर | Aug 09, 2026, 10:37 PM IST

1.हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या
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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. हार्दिक काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं. उनके पास करोड़ों की घड़ियां मौजूद हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक के पास पाटेक फिलिप नॉटिलस कंपनी है, जिसकी कीमत करीब 2.7 करोड़ रुपये बताई जाती है.
 

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2.बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स
2

रिपोर्ट्स के अनुसार, इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के पासहबलॉट बिग बैंग घड़ी है, जिसकी कीमत करीब 38.96 लाख रुपये की बताई जाती है.
 

3.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
3

रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के पास रोलेक्स स्काई-ड्वेलर घड़ी है, जिसकी कीमत करीब 10.7 लाख रुपये है.  
 

4.एमएस धोनी

एमएस धोनी
4

रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के पास पनेराई रेडिओमिर कैलिफोर्निया है, जिसकी कीमत 9.25 लाख रुपये है. 
 

TRENDING NOW

5.विराट कोहली

विराट कोहली
5

विराट कोहली दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, विराट के पास Rolex Daytona घड़ी है, जिसकी कीमत करीब 8.60 लाख रुपये है. इसके अलावा विराट के पास Audemars Piguet Royal Oak और Patek Philippe जैसी वॉच भी हैं. 
 

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