करोड़ों की घड़ियों के दीवाने हैं ये 5 स्टार क्रिकेटर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

1 . हार्दिक पांड्या

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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. हार्दिक काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं. उनके पास करोड़ों की घड़ियां मौजूद हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक के पास पाटेक फिलिप नॉटिलस कंपनी है, जिसकी कीमत करीब 2.7 करोड़ रुपये बताई जाती है.

