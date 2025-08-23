ये हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर्स, टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम; देखें कहां पर है विराट-धोनी का नाम
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय विकेटकीपर, देखें कहां पर एमएस धोनी का नाम
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में नहीं है एमएस धोनी का नाम
विराट कोहली और रोहित शर्मा के ODI रिटायरमेंट पर राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, आप भी जान लीजिए क्या कहा
Bigg Boss 12 फेम Saba Khan बनीं दुल्हन, इस नवाब-बिजनेसमैन से की थी Secret Wedding, देखें तस्वीरें...
ड्रीम 11 अभी भी रहेगा टीम इंडिया का स्पॉन्सर? ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद BCCI सचिव ने दी प्रतिक्रिया
Zodiac Sign: 3 ग्रहों के महागठबंधन से 5 राशियों के हाथ लगेगा जैकपॉट, नई नौकरी और कमाई के खुलेंगे रास्ते
333 रुपये रोज बचा कर बन सकते हैं 17 लाख के मालिक, क्या आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं?
Chamoli Cloudburst: उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली के थराली में फटा बादल, आधी रात मची तबाही, Army बनी संकटमोचक
Medical Students और डॉक्टरों की Mental Health का ख्याल रखेंगे डॉक्टर, FAIMA की नई हेल्पलाइन देगी मानसिक सहारा
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 23, 2025, 04:13 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम पहले स्थान पर है. सचिन 170 मिलियन यानी 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा के मालिक हैं.
2.विराट कोहली
विराट कोहली का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. विराट कोहली 127 मिलियन यानी 1050 करोड़ रुपये के मालिक हैं.
3.एमएस धोनी
एमएस धोनी का नाम सचिन और विराट के बाद आता है. एमएस धोनी करीब 130 मिलियन यानी 1000 करोड़ से भी ज्यादा रुपये के मालिक हैं.
4.रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग का नाम भी इस लिस्ट में हैं. पोंटिंग 70 मिलियन यानी करीब 580 करोड़ रुपये के मालिक हैं.
5.ब्रायन लारा
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर है. लारा 60 मिलियन यानी करीब 500 करोड़ रुपये के मालिक हैं.