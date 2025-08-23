Twitter
क्रिकेट

ये हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर्स, टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम; देखें कहां पर है विराट-धोनी का नाम

दुनियाभर में ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने काफी नाम कमाया है. लेकिन आज हम आपको उन क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने नाम के साथ-साथ करोड़ों रुपये भी कमाए हैं. आइए जानते हैं कि दुनिया के 5 क्रिकेटर्स कौन हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 23, 2025, 04:13 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम पहले स्थान पर है. सचिन 170 मिलियन यानी 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा के मालिक हैं. 
 

2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

विराट कोहली का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. विराट कोहली 127 मिलियन यानी 1050 करोड़ रुपये के मालिक हैं. 
 

3.एमएस धोनी

एमएस धोनी
3

एमएस धोनी का नाम सचिन और विराट के बाद आता है. एमएस धोनी करीब 130 मिलियन यानी 1000 करोड़ से भी ज्यादा रुपये के मालिक हैं. 
 

4.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
4

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग का नाम भी इस लिस्ट में हैं. पोंटिंग 70 मिलियन यानी करीब 580 करोड़ रुपये के मालिक हैं. 
 

5.ब्रायन लारा

ब्रायन लारा
5

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर है. लारा 60 मिलियन यानी करीब 500 करोड़ रुपये के मालिक हैं. 
 

