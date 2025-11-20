रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 20, 2025, 06:16 PM IST
1.ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल इतिहास में एक-दो सीजन को छोड़कर कामयाब खिलाड़ी नहीं रहे हैं. लेकिन फिर भी उन्हें हर सीजन टीम मिल ही जाती है. लेकिन इस बार ऐसा काफी मुश्किल लग रहा है. पंजाब किंग्स ने उन्हें खरीद था, लेकिन अब वो रिलीज हो चुके हैं. ऐसे में मैक्सवेल अनसोल्ड रह सकते हैं.
2.मोईन अली
कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली को पिछले सीजन खरीदा था. लेकिन अब उन्हें रिलीज कर दिया है. हालांरकि उनकी उम्र 38 साल हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अनसोल्ड रह सकते हैं.
3.राहुल त्रिपाठी
चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले सीजन राहुल त्रिपाठी को अपनी टीम में शामिल किया था. लेकिन वो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके थे. एक के बाद एक मौके के मिलने के बाद भी त्रिपाठी बुरी तरह फ्लॉप हुए थे. ऐसे में अब उन्हें रिलीज के बाद शायद ही कोई टीम अपनी स्क्वाड में शामिल करना चाहेगी.
4.शमर जोसेफ
वेस्टइंडीज के शमर जोसेफ ने टेस्ट क्रिकेट में काफी दमदार गेंदबाजी की है. लेकिन टी20 में उनके आंकड़े कुछ खास नहीं है. लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें अपनी टीम से रिलीज कर दिया है और अब काफी मुश्किल है कि उन्हें कोई टीम मिले.
5.दीपक हूडा
चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले सीजन दीपक हूडा को भी खरीद था. लेकिन इस सीजन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया है. ऐसे में अब दीपक की अनसोल्ड रहने के चांस काफी ज्यादा हो गए हैं.