Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे
किम जोंग उन ने पार कर दी हद! नार्थ कोरिया में विदेशी TV शो देखने वालों को मिलेगी फांसी की सजा
UPI पर ये लोग कर सकेंगे 10,00,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन, 15 सितंबर से पहले जान लें यूजर्स
Rashifal 14 September 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 14 September 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
डिजिटल फ्रेंड्स या रियल दोस्त? सोशल मीडिया की चकाचौंध में क्यों पीछे छूट रहे हैं अपने?
Weight Loss Tips: रात में सोने से पहले पिएं ये 7 Herbal Drinks, बर्फ की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी
नई कार का इंश्योरेंस लेते समय रखें इन 5 बातों का खास ध्यान, वरना होगी परेशानी
T20I में सबसे बड़ा टोटल करने वाले 5 टीमें, इन तीन टीमों ने बना डाला 300 से ज्यादा का स्कोर
साबुन, शैंपू, कॉफी-टूथपेस्ट समेत ये चीजें हो गईं सस्ती, 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे नए रेट
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 13, 2025, 09:59 PM IST
1.टी20 एशिया कप में शतक लगाने वाले बल्लेबाज
एशिया कप टी20 के इतिहास में केवल दो ही बल्लेबाज शतक लगा पाए हैं. भारत के विराट कोहली और हॉगकॉग के बाबर हयात दोनों ने ही 122 रनों की पारी खेली है.
2.एशिया कप टी20 में पंजा खोलने वाले गेंदबाज
एशिया कप टी20 इतिहास में सिर्फ एक बार ही पंजा खुला है. भारत के तेज गेंदबाद भुवनेश्वर कुमार के नाम ये रिकॉर्ड है. उन्होंने 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 4 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए थे.
3.200 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाज
एशिया कप टी20 इतिहास में चार बल्लेबाजों ने 200 से अधिक रन बनाए हैं. विराट कोहली (429), मोहम्मद रिजवान (281), रोहित शर्मा (271) और बाबर हयात (235 रन) ने ये कारनामा किया है.
4.10 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
एशिया कप टी20 में 6 गेंदबाजों ने ये कारनामा किया है. भुवनेश्वर कुमार (13), अमजद जावेद (12), हार्दिक पांड्या (11), राशिद खान (11), अल हसीन हुसैन (11), मोहम्मद नवेद (11) ने विकेट लिए हैं.
5.एशिया कप टी20 में शतकीय पार्टनरशिप
एशिया कप टी20 में चार बार 100 से ज्यादा साझेदारिया हुई हैं. विराट कोहली और केएल राहुल के बीच 119 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. इसके अलावा फखर जमन और मोहम्मद रिजवान, शोएब मलिक और उमर अकमल, चंडीमल और दिलशाल के बीच शतकीय साझेदारियां हुई हैं.