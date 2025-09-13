Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे

5 . एशिया कप टी20 में शतकीय पार्टनरशिप

5

एशिया कप टी20 में चार बार 100 से ज्यादा साझेदारिया हुई हैं. विराट कोहली और केएल राहुल के बीच 119 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. इसके अलावा फखर जमन और मोहम्मद रिजवान, शोएब मलिक और उमर अकमल, चंडीमल और दिलशाल के बीच शतकीय साझेदारियां हुई हैं.

