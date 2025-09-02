एशिया कप टी20 में सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली 5 जोड़ियां, देखें किस नंबर पर हैं भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी
मोहम्मद साबिर | Sep 02, 2025, 08:57 PM IST
1.केएल राहुल-विराट कोहली
केएल राहुल और विराट कोहली के बीच साल 2022 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 119 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई थी.
2.मोहम्मद रिजवान-फखर जमन
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और फखर जमन के बीच एशिया कप 2022 में 116 रनों की दूसरे विकेट के लिए साझेदारी हुई थी.
3.शोएब मलिक-उमर अकमल
पाकिस्तान के शोएब मलिक और उमर-अकमल के बीच 2016 में यूएई के खिलफ चौथे विकेट के लिए नाबाद 114 रनों की पार्टनरशिप हुई थी.
4.तिलकरत्ने दिलशान-दिनेश चंडीमल
श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान और दिनेश चंडीमल के बीच 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 110 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई थी.
5.विराट कोहली-सूर्यकुमार यादव
विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के बीच हॉगकॉग के खिलाफ एशिया कप 2022 में तीसरे विकेट के लिए नाबाद 98 रनों की पार्टनरशिप हुई थी.