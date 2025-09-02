FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

एशिया कप टी20 में सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली 5 जोड़ियां, देखें किस नंबर पर हैं भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी

कौन हैं एक्ट्रेस रान्या राव, जिनपर DRI ने लगाया 102 करोड़ का जुर्माना, गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ा है मामला

दुनिया में कहीं भी जाओ, ये 8 काम आते हैं तो कहीं नहीं होगी नौकरी की दिक्कत

Bihar Election: 'मां को गाली' पर भावुक होकर पीएम मोदी ने चल दिया चुनावी दांव!

'मैं जानता हूं विराट भाई का कद...' जितेश शर्मा ने किंग कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान, फैंस को आएगा पसंद

Maratha Reservation Protest: मनोज जरांगे की बड़ी जीत, सरकार ने मानी सभी शर्तें, मराठा समाज को मिलेगा 'कुनबी' का दर्जा

इस सरकारी कंपनी में बंपर भर्तियां, ग्रेजुएट्स और पोस्टग्रेजुएट्स फटाफट करें अप्लाई

क्या बला हैं Labubu Dolls? जानें क्यों दुनिया हो रही है इन क्यूट मॉन्स्टर्स की दीवानी? 

Numerology: बिजनेस टायकून बनते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं मोटा पैसा

यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 20,000 तक सैलरी, PF-ESIC समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 3 September 2025: कन्या और तुला वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कन्या और तुला वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Election: 'मां को गाली' पर भावुक होकर पीएम मोदी ने चल दिया चुनावी दांव!

Bihar Election: 'मां को गाली' पर भावुक होकर पीएम मोदी ने चल दिया चुनावी दांव!

'मैं जानता हूं विराट भाई का कद...' जितेश शर्मा ने किंग कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान, फैंस को आएगा पसंद

'मैं जानता हूं विराट भाई का कद...' जितेश शर्मा ने किंग कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान, फैंस को आएगा पसंद

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया कप टी20 में सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली 5 जोड़ियां, देखें किस नंबर पर हैं भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी

एशिया कप टी20 में सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली 5 जोड़ियां, देखें किस नंबर पर हैं भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी

कौन हैं एक्ट्रेस रान्या राव, जिनपर DRI ने लगाया 102 करोड़ का जुर्माना, गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ा है मामला

कौन हैं एक्ट्रेस रान्या राव, जिनपर DRI ने लगाया 102 करोड़ का जुर्माना, गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ा है मामला

दुनिया में कहीं भी जाओ, ये 8 काम आते हैं तो कहीं नहीं होगी नौकरी की दिक्कत

दुनिया में कहीं भी जाओ, ये 8 काम आते हैं तो कहीं नहीं होगी नौकरी की दिक्कत

HomePhotos

क्रिकेट

एशिया कप टी20 में सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली 5 जोड़ियां, देखें किस नंबर पर हैं भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है, जो टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. इससे पहले हम बताएंगे कि एशिया कप टी20 में किन बल्लेबाजों के बीच सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई है. यहां आप टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 02, 2025, 08:57 PM IST

1.केएल राहुल-विराट कोहली

केएल राहुल-विराट कोहली
1

केएल राहुल और विराट कोहली के बीच साल 2022 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 119 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई थी. 
 

Advertisement

2.मोहम्मद रिजवान-फखर जमन

मोहम्मद रिजवान-फखर जमन
2

पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और फखर जमन के बीच एशिया कप 2022 में 116 रनों की दूसरे विकेट के लिए साझेदारी हुई थी. 
 

3.शोएब मलिक-उमर अकमल

शोएब मलिक-उमर अकमल
3

पाकिस्तान के शोएब मलिक और उमर-अकमल के बीच 2016 में यूएई के खिलफ चौथे विकेट के लिए नाबाद 114 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. 
 

4.तिलकरत्ने दिलशान-दिनेश चंडीमल

तिलकरत्ने दिलशान-दिनेश चंडीमल
4

श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान और दिनेश चंडीमल के बीच 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 110 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई थी. 
 

TRENDING NOW

5.विराट कोहली-सूर्यकुमार यादव

विराट कोहली-सूर्यकुमार यादव
5

विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के बीच हॉगकॉग के खिलाफ एशिया कप 2022 में तीसरे विकेट के लिए नाबाद 98 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया कप टी20 में सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली 5 जोड़ियां, देखें किस नंबर पर हैं भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी
एशिया कप टी20 में सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली 5 जोड़ियां, देखें किस नंबर पर हैं भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी
कौन हैं एक्ट्रेस रान्या राव, जिनपर DRI ने लगाया 102 करोड़ का जुर्माना, गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ा है मामला
कौन हैं एक्ट्रेस रान्या राव, जिनपर DRI ने लगाया 102 करोड़ का जुर्माना, गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ा है मामला
दुनिया में कहीं भी जाओ, ये 8 काम आते हैं तो कहीं नहीं होगी नौकरी की दिक्कत
दुनिया में कहीं भी जाओ, ये 8 काम आते हैं तो कहीं नहीं होगी नौकरी की दिक्कत
Numerology: बिजनेस टायकून बनते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं मोटा पैसा
बिजनेस टायकून बनते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं मोटा पैसा
कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर
कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE