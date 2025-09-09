Vice President Election 2025 Live: सीपी राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी कौन होगा नया उपराष्ट्रपति? वोटों की गिनती जारी
क्या नेपाल में लौटेगा 'राजा का राज', हिंसा के बाद फिर से चर्चा में क्यों आए नरेश ज्ञानेंद्र शाह?
Vidur Niti: सुखी होते हुए भी दुख में डूबे रहते हैं ये 7 लोग, आपमें तो नहीं ये आदत?
Siachen Avalanche: सियाचिन बेस कैंप के पास भीषण हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, राहत-बचाव कार्य में जुटी सेना
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद, Karisma Kapoor के बच्चे पहुंचे कोर्ट, मांगी इतनी हिस्सेदारी
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले सबसे बूढ़े क्रिकेटर्स, एक की उम्र 43 साल से ऊपर
लोकतंत्र का ये कैसा चेहरा? काठमांडू में सड़क पर सरेआम वित्त मंत्री को दी 'सजा', लात-घूंसों से जमकर पीटा
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, लिस्ट में पाकिस्तान समेत भारतीय खिलाड़ी का नाम
Nepal Unrest: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बालेन शाह, जिन्हें Gen Z नेपाल का PM बनाने की मांग कर रही है
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 09, 2025, 04:47 PM IST
1.आमिर कलीम
ओमान के आमिर कलीम का नाम इस फेहरिस्त में पहले स्थान पर हैं. क्योंकि उनकी उम्र 43 साल और कुछ दिनों की है, जो एशिया कप में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं.
2.मोहम्मद नबी
अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. नबी की उम्र 40 साल की है.
3.आदिल महमूद
हांगकांग के आदिल महमूद ने भी इस लिस्ट में हैं. आदिल की उम्र 36 साल है.
4.आसिफ खान
यूएई के आसिफ खान का नाम भी लिस्ट में हैं. आसिफ की उम्र 35 साल की है.
5.सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है और वो 5वें स्थान पर हैं. सूर्या की उम्र 34 साल है.