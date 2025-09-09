Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले सबसे बूढ़े क्रिकेटर्स, एक की उम्र 43 साल से ऊपर

1 . आमिर कलीम

1

ओमान के आमिर कलीम का नाम इस फेहरिस्त में पहले स्थान पर हैं. क्योंकि उनकी उम्र 43 साल और कुछ दिनों की है, जो एशिया कप में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं.