Jagadguru Rambhadracharya की प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी के बाद उनके उत्तराधिकारी ने दी सफाई, कहा- प्रेमानंद जी से ईर्ष्या नहीं...

Hartalika Teej Wishes: आज हरतालिका तीज पर यहां से भेजें सखी-सहेलियों को बधाई संदेश, मां पार्वती पूरी करेंगी मनोकामना

Viral: प्रेमिका का हैंडरिटेन लव लेटर पाने के लिए किए आर्मी अफसर ने किए थे 500 पुश-अप्स, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खत

60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई

बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तगड़ी कमाई, अपनाएं ये 5 बिजनेस आइडिया

Radha Ashtami Vrat 2025: अगर आप पहली बार रख रहे हैं राधाष्टमी व्रत, जानें पूजा के नियम और विधि

Rashifal 26 August 2025: कर्क और तुला वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Test में नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें धोनी-पंत का नाम है या नहीं

'दबाव कितना भी हो, भारत और मज़बूत बनेगा...', ट्रंप के टैरिफ पर PM मोदी का बड़ा बयान, कहा-मिलने वाली है खुशियां

Test मैच की एक पारी में 600 से ज्यादा गेंदें खेलने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने खेली थी 847 बॉल

क्रिकेट

Test में नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें धोनी-पंत का नाम है या नहीं

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट में कई दिग्गज बल्लेबाजों ने मीडिल ऑर्डर में बैटिंग की है, जिसमें से एक एमएस धोनी का नाम भी है. आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट में नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. हालांकि धोनी इस टॉप-5 लिस्ट में नहीं हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 25, 2025, 08:36 PM IST

1.मोहम्मद अजहरुद्दीन

मोहम्मद अजहरुद्दीन
1

पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए 94 पारियों में 4346 रन बनाए हैं और इस मामले में टॉप पर हैं. 
 

2.अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे
2

अजिंक्य रहाणे ने नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए 106 पारियों में 3701 रन बनाए हैं और लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.सौरव गांगुली

सौरव गांगुली
3

सौरव गांगुली ने नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए 99 पारियों में 3440 रन बनाए हैं और गांगुली लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. 
 

4.वीवीएस लक्ष्मण

वीवीएस लक्ष्मण
4

वीवीएस लक्ष्मण का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर है. उन्होंने नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए 74 पारियों में 2877 रन बनाए हैं. 
 

5.रतनजी उमरीगर

रतनजी उमरीगर
5

पूर्व खिलाड़ी रतनजी उमरीगर का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर है. उन्होंने नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए 45 पारियों में 1959 रन बनाए हैं. 
 

6.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
6

ऋषभ पंत ने नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए अब तक 32 पारियों में 1771 रन बनाए हैं. पंत लिस्ट में छठे स्थान पर हैं. 
 

