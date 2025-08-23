एशिया कप टी20 में 5 सबसे बड़े स्कोर, ओमान भी लिस्ट में शामिल

भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप बंद कर दीं, अब पार्सल नहीं भेजे जाएंगे
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 23, 2025, 08:15 PM IST
1.भारतीय टीम
टीम इंडिया का नाम लिस्ट में दो बार है. टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 में 212 रनों का स्कोर बनाया था. उसके बाद हॉग कॉग के खिलाफ इंडिया ने 2022 में ही 192 रनों की स्कोर किया था.
2.पाकिस्तान
पाकिस्तान ने हॉक हॉग के खिलाफ 2022 में 193 रनों का स्कोर किया था. उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 2022 में 182 रनों का स्कोर किया था.
3.श्रीलंका
श्रीलंका ने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 184 रनों का स्कोर किया था और टीम इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.बांग्लादेश
बांग्लादेश ने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों का स्कोर किया था. टीम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.ओमान
ओमान की क्रिकेट टीम भी इस लिस्ट में शामिल है और 5वें स्थान पर है. टीम ने हॉग कॉग के खिलाफ 2016 में 180 रन बोर्ड पर लगाए थे.