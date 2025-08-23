Twitter
भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप बंद कर दीं, अब पार्सल नहीं भेजे जाएंगे

मन की चाह पूरी हो जाएगी बस हरतालिक तीज पर राशि अनुसार कर लें ये उपाय,  हर काम में मिलेगी मनचाही सफलता

Diabetes Control: डायबिटीज मरीज के लिए फायदेमंद है ये देसी चूर्ण, घर पर कर सकते हैं तैयार, यहां जानें

भारी बारिश से आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार ढही, जयपुर का यूनेस्को धरोहर स्थल पर मंडराया खतरा

कल CLT10 का फाइनल, चहल की 'रूमर्ड' गर्लफ्रेंड RJ Mahvash की टीम खेलेगी खिताबी मुकाबला?

Rashifal 24 August 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें मेष से मीन तक सभी का भाग्यफल

एशिया कप टी20 में 5 सबसे बड़े स्कोर, ओमान भी लिस्ट में शामिल

'मुझे कोई उम्मीद नहीं थी...' एशिया कप 2025 स्क्वाड में अपना नाम देख हैरान थे Rinku Singh, क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी

Gia Manek wedding: स्टार प्लस की संस्कारी 'गोपी बहू' बनी दुल्हन, कौन हैं वरुण जैन जिनके संग शादी की तस्वीरें हो रहीं वायरल

एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, टीम इंडिया नहीं ये टीम है टॉप पर

क्रिकेट

एशिया कप टी20 में 5 सबसे बड़े स्कोर, ओमान भी लिस्ट में शामिल

इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में ही खेला जाना है, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है. इससे पहले हम आपको बताएंगे कि अब तक एशिया कप टी20 में किन टीमों ने सबसे बड़ा टोटल बनाया है. लिस्ट में ओमान का भी नाम शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Aug 23, 2025, 08:15 PM IST

1.भारतीय टीम

भारतीय टीम
1

टीम इंडिया का नाम लिस्ट में दो बार है. टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 में 212 रनों का स्कोर बनाया था. उसके बाद हॉग कॉग के खिलाफ इंडिया ने 2022 में ही 192 रनों की स्कोर किया था. 
 

2.पाकिस्तान

पाकिस्तान
2

पाकिस्तान ने हॉक हॉग के खिलाफ 2022 में 193 रनों का स्कोर किया था. उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 2022 में 182 रनों का स्कोर किया था. 
 

3.श्रीलंका

श्रीलंका
3

श्रीलंका ने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 184 रनों का स्कोर किया था और टीम इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. 
 

4.बांग्लादेश

बांग्लादेश
4

बांग्लादेश ने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों का स्कोर किया था. टीम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. 
 

5.ओमान

ओमान
5

ओमान की क्रिकेट टीम भी इस लिस्ट में शामिल है और 5वें स्थान पर है. टीम ने हॉग कॉग के खिलाफ 2016 में 180 रन बोर्ड पर लगाए थे. 
 

